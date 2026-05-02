ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الزمالك

حقق النادي الأهلي انتصارًا كبيرًا على غريمه التقليدي نادي الزمالك بثلاثية نظيفة، في مواجهة قوية ضمن منافسات مجموعة التتويج بالدوري المصري الممتاز، والتي أُقيمت على استاد القاهرة الدولي مساء الجمعة.

فوز مهم لـ بيراميدز على إنبي

وفي مباراة أخرى، حقق نادي بيراميدز فوزًا مهمًا على نادي إنبي بنتيجة 3-2، في لقاء مثير ضمن نفس الجولة، ليواصل منافسته القوية على صدارة جدول الترتيب.

جدول ترتيب الدوري المصري مايو 2026

يتصدر الزمالك جدول الدوري برصيد 50 نقطة، متفوقًا بفارق المواجهات المباشرة على بيراميدز صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد.

ويأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 47 نقطة، بينما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الرابع بـ43 نقطة، يليه المصري بـ40 نقطة، ثم إنبي بـ36 نقطة، وأخيرًا سموحة بـ31 نقطة.