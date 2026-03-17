القبض على المتهمين بسرقة شقة ببورسعيد

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية متضمناً زعم أحد الأشخاص بسرقة شقة شقيقته ببورسعيد.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 13/ الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان بور فؤاد من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه تغيير كالون باب الشقة المُشار إليها وعقب تمكنه من الدخول تبين سرقة بعض الأدوات المنزلية والكهربائية ولم يتهم أحد بذلك.





أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (نجار "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة الضواحى) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة عن طريق تغيير كالون الباب وإستيلائه على المسروقات ونقلها بسيارة "ربع نقل"، وأضاف بالتصرف ببيع المسروقات لعميله سيئ النية (تاجر خردة – مقيم بدائرة قسم شرطة الضواحى) أمكن ضبطه ، وأرشد عن المسروقات وبعرضها على المجنى عليه تعرف عليها.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





