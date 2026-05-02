أهالي ريف دمشق يشيعون جثمان رئيس أعيان الطائفة الشيعية بعد اغتياله

خرجت حشود من أهالي منطقة السيدة زينب في ريف دمشق لتشييع جثمان رجل الدين السيد فرحان حسن المنصور رئيس أعيان الطائفة الشيعية وخطيب صلاة الجمعة في مقام السيدة زينب، بحسب RT.

و اصيب الشيخ المنصور إصابات بالغة عقب انفجار كبير، ما استدعى نقله إلى المستشفى في حالة حرجة قبل أن يفارق الحياة لاحقا.

و توفي المنصور بالأمس متأثرا بجراحه جراء عملية اغتيال نفذها مجهولون قاموا بتفجير قنبلة داخل سيارته بالقرب من فندق سفير الزهراء ومنطقة الفاطمية أثناء خروجه من مقام السيدة زينب بعدما أم صلاة الجمعة بالمصلين.

وكانت وزارة الأوقاف السورية قد أدانت بأشد العبارات حادثة استهداف خطيب مقام السيدة زينب بريف دمشق فرحان حسن المنصور، مؤكدة أنه عمل مدان يمس أمن المجتمع واستقراره.

وشددت الوزارة في بيان لها صدر يوم أمس الجمعة على أن مثل هذه الاعتداءات تشكل تهديداً مباشراً للسلم الأهلي وتستهدف النيل من وحدة السوريين وزعزعة نسيجهم المجتمعي.

كما جددت الوزارة دعمها الكامل لجهود قوى الأمن الداخلي في ملاحقة الجناة والكشف عن ملابسات الحادث، وتقديم المتورطين إلى العدالة لينالوا جزاءهم وفق القانون.

كما أكدت وزارة الداخلية السورية أن التحقيقات مستمرة لمعرفة ملابسات الحادثة.

وعرف الشيخ المنصور بمواقفه المعتدلة والداعية إلى التهدئة ونبذ الفتنة وتشجيعه على صون السلم الأهلي في البلاد الأمر الذي خلق حالة من الإدانة الشديدة والاستنكار لعملية اغتياله.

