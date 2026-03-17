قرار بشأن صاحب منشورات مفبركة تزعم وفاة عدد من الشخصيات العامة على خلاف الحقيقة

قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول المتهم بنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تضمنت أخبارا مفبركة تزعم وفاة عدد من الأشخاص والشخصيات العامة على خلاف الحقيقة.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشورات تم تداولها بعدد من الحسابات المنسوبة لأحد الأشخاص بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمنت أخبارا مفبركة تزعم وفاة عدد من الأشخاص والشخصيات العامة على خلاف الحقيقة.





بالفحص، أمكن تحديد الشخص المنسوب إليه تلك الحسابات، وهو طالب، مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية، وبمواجهته نفى صلته بتلك الحسابات أو معرفته بالأشخاص الواردة بالمنشورات والمزمع وفاتهم، والتى تم تداولها فى هذا الشأن.

بإجراء التحريات، أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة السويس، وبحوزته هاتف محمول، بفحصه تبين وجود دلائل تؤكد ارتكابه الواقعة.

بمواجهته، أقر بارتكابها نكاية فى الأول لخلافات بينهما حول إدارة مجموعة بأحد تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعى، قام على أثرها بإنشاء الحسابات المشار إليها ونسبها للأول لتعريضه للمساءلة القانونية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.