حبس وغرامة.. عقوبات رادعة تطارد الفنان محمود حجازي بسبب واقعة الاغتصاب

حدد قانون العقوبات، عقوبة جريمة الاغتـ صاب ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة الاغتـ صاب خاصة بعد واقعة الفنان محمود حجازي في اتهامه باغتصاب بفتاة تحمل الجنسية النمساوية بفندق شهير بالقاهرة.

عقوبة الاغتـ صاب

واجه قانون العقوبات جريمة الاغتـ صاب؛ حيث نصت المادة 267 من قانون العقوبات على إنه من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

وطبقا لقانون العقوبات، يُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وكشفت التحقيقات، أن الواقعة كان الفنان محمود حجازي مقيما في فندق هيلتون بمنطقة بولاق أبو العلا، و كانت الفتاة صديقته مقيمة بنفس الفندق كل منهما في غرفة منفصلة، وكان المتهم تحت تأثير الكحول علي آثره قام بدخول غرفة المجني عليها ومعاشرتها بالإكراه والذي دفع الفتاة تحرير محضر بالواقعة.