اتنازل عن 7 مليون.. الدردير يثير الجدل بشأن رحيل دونجا عن الزمالك
وزير الأوقاف السابق: ليلة النصف من شعبان نفحة إيمانية عظيمة.. والمغفرة فيها عامة إلا للمشاحنين
لو معايا رصـ.ــاصة واحدة هــقــ.ـتـ.ـل أحمد موسى.. تــحـ.ـريـض علني وبلاغ عاجل على الهواء
لماذا ينجذب الرجال لامرأة أخرى؟.. استشاري علاقات أسرية تكشف مفاجأة
دعاء ليلة النصف من شعبان.. دار الإفتاء تنشر الصيغة الصحيحة
التضامن: زيادة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 16.8% لتصل إلى 742.6 مليار جنيه
متحدث الصحة: 150 مستشفى في 27 محافظة جاهزة لاستقبال الجرحى والمصابين من غزة
رئيس شعبة الذهب: لا تسرع في البيع أو الشراء والأسعار مرشحة للصعود على المدى الطويل
كريستيانو رونالدو يتورط في أزمة بسبب كريم بنزيما
أدعية ليلة النصف من شعبان .. 5 دعوات لا تتركها حتى الفجر تُغير حالك من أحزان لأفراح
شعبة الذهب تحذر: بلاش تبيع أو تشتري دلوقتي.. تفاصيل
أفضل دعاء للميت في ليلة النصف من شعبان.. ردده بهذه الكلمات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

الشركة المنتجة لمسلسل «نون النسوة» تقرر حذف مشاهد هايدي كامل بعد قرار نقابة المهن التمثيلية

مسلسل نون النسوة
مسلسل نون النسوة
تقى الجيزاوي

أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل «نون النسوة» التزامها الكامل بقرار نقابة المهن التمثيلية، مؤكدة حذف جميع المشاهد الخاصة بالبلوجر هايدي كامل من العمل، وذلك عقب القرار الصادر عن النقابة بتغريم الشركة والبلوجر مبلغ مليون جنيه، لمخالفة قانون النقابة.

وأوضحت نقابة المهن التمثيلية، في بيان لها، أن الشركة المنتجة تقدمت باعتذار عن الواقعة، وأكدت احترامها الكامل لقانون النقابة ولوائحها المنظمة لمزاولة المهنة، مع التعهد بعدم تكرار مثل هذه المخالفات مستقبلًا.

وشددت النقابة على أن قرارها يأتي في إطار دورها الرقابي والتنظيمي، وحرصها الدائم على حماية المهنة وصون حقوق أعضائها، مؤكدة أن تطبيق القانون يتم على الجميع دون استثناء.

وأكدت نقابة المهن التمثيلية استمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات مماثلة، مع الترحيب بالتعاون مع شركات الإنتاج الملتزمة بالقواعد والقوانين المنظمة للعمل الفني.

مسلسل “نون النسوة”

والمسلسل مكون من 15 حلقة، وينتمى للدراما الشعبية الإجتماعية وهو من بطولة النجوم مى كساب ، ندى موسي، محمد جمعة ، واحمد الرافعى ومن تأليف محمد الحناوى، واخراج ابراهيم فخر.

مسلسل «نون النسوة» نقابة المهن التمثيلية مسلسلات رمضان 2026

عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد التراجع الحاد من أعلى قمة

عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد موجة خسائر غير مسبوقة

تراجع جديد يضرب سعر الذهب.. وخسائر عيار 21 تتجاوز 1100 جنيه

1100 جنيه تبخرت من عيار 21.. سعر الذهب يواصل نزيف الخسائر بشكل حاد

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

تداول كشوف نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم ورقم الجلوس عبر "فيس بوك"|صور

الفنان محمود حجازى

عاشرها بالإكراه| التحريات تكشف حقيقة واقعة اتهام محمود حجازي باغتصاب فتاة

الذهب

لم يحدث منذ عام 1983| انخفاض أسعار الذهب والفضة في السوق العالمي.. فيديو

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول

ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول

الطبيب الشاب وتويتة التنبؤ بوفاته

"يوم ما أموت يكون بدور برد"| حكاية طبيب شاب تنبأ بوفاته قبل رحيله بساعات.. قصة أحزنت رواد السوشيال ميديا

مشهد مؤلم بعد لقاء اب لابنته بعد 11 عاما

يا أسماء أنا أبوكي وبيضربوني.. مشهد مؤلم من محاولة أب لقاء ابنته

اكتشف روعة الطماطم المعلبة الأوروبية والإيطالية

اكتشف روعة الطماطم المعلبة الأوروبية والإيطالية

وفاة البلوجر أحمد مصطفى

سبب صادم وراء وفاة البلوجر أحمد مصطفى.. كل ما تود معرفته

بالصور

زعل أم اكتئاب؟ متى يكون الحزن الطويل مرضًا نفسيًا يحتاج علاجًا؟

BMW ودودج.. مزاد جديد لسيارات جمارك الإسكندرية والسلوم ومطروح

رسالة ماجستير حول حلول الأمن السيبراني لأنظمة إنترنت الأشياء بهندسة الزقازيق

الحرمان من النوم يدمر خلايا الدماغ .. ماذا يحدث لعقلك ليلا؟

فيديو

لو معايا رصـ.ــاصة هــقــ.ـتـ.ـل أحمد موسى

لو معايا رصـ.ــاصة واحدة هــقــ.ـتـ.ـل أحمد موسى.. تــحـ.ـريـض علني وبلاغ عاجل على الهواء

برومو مسلسل "هى كيميا"

رمضان 2026.. طرح البرومو الثانى من مسلسل هى كيميا

سيارات برابوس

برابوس تطلق وحوشا جديدة بتوقيع فاخر وأرقام صادمة.. فيديو

نجوم تعرضوا للسرقة على يد الخدم

الخيانة من الداخل.. خادمات يقلبن حياة نجوم الفن إلى كوابيس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سمات الحب

