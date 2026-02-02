الشركة المنتجة لمسلسل «نون النسوة» تقرر حذف مشاهد هايدي كامل بعد قرار نقابة المهن التمثيلية

أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل «نون النسوة» التزامها الكامل بقرار نقابة المهن التمثيلية، مؤكدة حذف جميع المشاهد الخاصة بالبلوجر هايدي كامل من العمل، وذلك عقب القرار الصادر عن النقابة بتغريم الشركة والبلوجر مبلغ مليون جنيه، لمخالفة قانون النقابة.

وأوضحت نقابة المهن التمثيلية، في بيان لها، أن الشركة المنتجة تقدمت باعتذار عن الواقعة، وأكدت احترامها الكامل لقانون النقابة ولوائحها المنظمة لمزاولة المهنة، مع التعهد بعدم تكرار مثل هذه المخالفات مستقبلًا.

وشددت النقابة على أن قرارها يأتي في إطار دورها الرقابي والتنظيمي، وحرصها الدائم على حماية المهنة وصون حقوق أعضائها، مؤكدة أن تطبيق القانون يتم على الجميع دون استثناء.

وأكدت نقابة المهن التمثيلية استمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات مماثلة، مع الترحيب بالتعاون مع شركات الإنتاج الملتزمة بالقواعد والقوانين المنظمة للعمل الفني.

مسلسل “نون النسوة”

والمسلسل مكون من 15 حلقة، وينتمى للدراما الشعبية الإجتماعية وهو من بطولة النجوم مى كساب ، ندى موسي، محمد جمعة ، واحمد الرافعى ومن تأليف محمد الحناوى، واخراج ابراهيم فخر.