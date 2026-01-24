قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يحدد 3 ملايين دولار لبيع نجم الفريق
الدوري الألمانى .. بايرن ميونخ يتفوق على أوجسبورج 1-0 في الشوط الأول
غضب برلماني لمنع السيدات من الإقامة بمفردهن في الفنادق.. ونائبات: تمييز مرفوض
برلماني: رسائل الرئيس السيسي في عيد الشرطة ترسخ الانتماء الوطني وتكرم تضحيات الشهداء
مرموش يفتتح أهداف مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون بالبريميرليج
قصة وفاة شيماء وطفلها فهد بعد انفجار بطارية إسكوتر في الإسماعيلية.. أصل الحكاية
الحراس تقيأوا دماً.. ترامب يكشف عن السلاح السري في عملية اعتقال رئيس فنزويلا
معلومات الوزراء يعقد الدورة الثالثة للمؤتمر العلمي السنوي
قبل مواجهة الكونفيدرالية .. المصري يفتح خط المفاوضات مع نجم الزمالك
الصحة: انخفاض معدلات وفيات أورام الكبد في مصر بنسبة 53٪
تحذيرات رئاسية من مخاطر السوشيال ميديا.. استشاري نفسي يطرح بدائل لحماية الأطفال
ابن عبد العزيز مخيون يكشف تطورات الحالة الصحية لوالده.. خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية لأبطال مسلسل نون النسوة

مى كساب
مى كساب
تقى الجيزاوي

طرحت قناة mbc مصر عبر حسابها الرسمى بموقع انستجرام، البوسترات الفردية لمسلسل “نون النسوة” من بطولة الفنانة مى كساب وعدد كبير من نجوم الفن والذى من المقرر طرحه فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦.

المسلسل مكون من 15 حلقة، وينتمى للدراما الشعبية الإجتماعية وهو من بطولة النجوم مى كساب ، ندى موسي، محمد جمعة ، واحمد الرافعى ومن تأليف محمد الحناوى، واخراج ابراهيم فخر.

مى كساب تعلن تأجيل مسلسلها “نون النسوة”

وكانت أعلنت الفنانة مي كساب عن خروج مسلسلها نون النسوة من ماراثون دراما رمضان 2025. 

ونشرت مي كساب صورة لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام كتبت  "بقالي 3 سنين بعمل أدوار مهمة في مسيرتي الفنية كنت محظوظة جدا للأدوار مع زملاء كبار وكتاب مهمين ومخرجين كبار مهمين اتعلمت منهم كثير زي مسلسل أحلام سعيدة ، جعفر العمدة ، العتولة ، اللعبة.

وأضافت "كان نفسي أكون معاكم السنة دي في أول بطولة بعد غياب سنوات عن البطولة بعمل يليق بكم، ولكن نظراً لضيق الوقت تم تأجيل مسلسلي نون النسوة لبعد رمضان وهكتفي بظهوري الخاص السنة دي ٢٠٢٥ كضيفة شرف في مسلسل المداح، سعيدة جدا بتجربتي معاهم  مع مخرج محترم وشاطر موهوب الاستاذ أحمد سمير فرج  والأخ والصديق ورفيق الكفاح النجم الكبير الخلوق حماده هلال  وطاقم العمل الجميل إن شاء الله تتبسطوا معانا السنادي ويكون وشنا حلو على المداح.

وكان نفى الفنان محمود عبدالمغني مشاركته فى مسلسل “نون النسوة” ، وكتب عبر حسابه الرسمى بإنستجرام ، عبر خاصية الاستوري: “توضيح هام بالنسبة للأخبار المتداولة عن تواجدى في دراما رمضان 2026، بالنسبة لـ مسلسل قبل وبعد للفنانة مى عز الدين فتم تأجيله، أما عن مسلسل نون النسوة للفنانة مى كساب فأنا غير مشارك فيه واتمنى التوفيق لكل زملائى”.

قناة mbc مصر نون النسوة مى كساب ماراثون رمضان ٢٠٢٦

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث

بعد إخلاء سبيلها.. القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث بالمطرية

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق

الزمالك

قائمة الزمالك استعدادا لـ المصري في كأس الكونفدرالية الأفريقية

يكثر الموت في شعبان

لماذا يكثر الموت في شهر شعبان و‏تتساقط فيه الأرواح؟.. انتبه لـ5 حقائق

الضريبة العقارية

الضريبة العقارية.. إعفاء المكلفين من مقابل التأخير في هذه الحالة

شنط رمضان

زكاة أم صدقة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول الحكم الشرعي لشنطة رمضان

رمضان صبحي ينكر أمام المحكمة الإشتراك فى التزوير

رمضان صبحي ينكر أمام المحكمة الإشتراك فى التزوير

ترشيحاتنا

ماجد المصري فى مسلسل "أولاد الراعي"

ماجد المصري يخطف الأنظار فى تيزر مسلسل "أولاد الراعي".. شاهد

حسين مصطفى محرم

حسين محرم: فخور بعودة قطاع الإنتاج بمسلسل حق ضايع

محمد إمام

محمد إمام يرد على مقارنة اسم مسلسله بلقب الكينج لـ محمد منير

بالصور

ماسك يلمح لاقتراب الضوء الأخضر في أوروبا والصين لنظام القيادة الذاتية من تسلا

إيلون ماسك
إيلون ماسك
إيلون ماسك

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية لأبطال مسلسل نون النسوة

مى كساب
مى كساب
مى كساب

5 أساسيات لتعلم القيادة في الشوارع المصرية

تعلم القيادة
تعلم القيادة
تعلم القيادة

سعر كيا كارينز 2010 المستعملة فى السوق.. صور

كيا كارينز موديل 2010
كيا كارينز موديل 2010
كيا كارينز موديل 2010

فيديو

حلوي أم خدعة؟

حلوى أم خدعة؟ حقيقة تشيز كيك الزبادي بين الترند والصحة

لقاء الخميسي تظهر برفقة زوجها

لقاء الخميسي تظهر لأول مرة بعد أزمة بعد زواج محمد عبد المنصف السري

الرئيس عبد الفتاح السيسي

رسائل قوية من الرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة| متورطناش في أي مؤامرة.. وربنا نصرنا وكان معانا في ظروف صعبة

ماجد المصري فى مسلسل "أولاد الراعي"

ماجد المصري يخطف الأنظار فى تيزر مسلسل "أولاد الراعي".. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

المزيد