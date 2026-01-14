رمضان 2026 .. طرح البوسترات الترويجية لمسلسل نون النسوة

طرحت منصة mbc shahid البوسترات الفردية لمسلسل “نون النسوة” من بطولة الفنانة مى كساب ، ومن المقرر ان يشارك فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦ .

والمسلسل هو مكون من 15 حلقة، وينتمى للدراما الشعبية الإجتماعية وهو من بطولة النجوم مى كساب ، ندى موسي، محمد جمعة ، واحمد الرافعى ومن تأليف محمد الحناوى، واخراج ابراهيم فخر.

وكانت أعلنت الفنانة مي كساب عن خروج مسلسلها نون النسوة من ماراثون دراما رمضان 2025.

ونشرت مي كساب صورة لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام كتبت "بقالي 3 سنين بعمل أدوار مهمة في مسيرتي الفنية كنت محظوظة جدا للأدوار مع زملاء كبار وكتاب مهمين ومخرجين كبار مهمين اتعلمت منهم كثير زي مسلسل أحلام سعيدة ، جعفر العمدة ، العتولة ، اللعبة.

وأضافت "كان نفسي أكون معاكم السنة دي في أول بطولة بعد غياب سنوات عن البطولة بعمل يليق بكم، ولكن نظراً لضيق الوقت تم تأجيل مسلسلي نون النسوة لبعد رمضان وهكتفي بظهوري الخاص السنة دي ٢٠٢٥ كضيفة شرف في مسلسل المداح، سعيدة جدا بتجربتي معاهم مع مخرج محترم وشاطر موهوب الاستاذ أحمد سمير فرج والأخ والصديق ورفيق الكفاح النجم الكبير الخلوق حماده هلال وطاقم العمل الجميل إن شاء الله تتبسطوا معانا السنادي ويكون وشنا حلو على المداح.

وكان نفى الفنان محمود عبدالمغني مشاركته فى مسلسل “نون النسوة” ، وكتب عبر حسابه الرسمى بإنستجرام ، عبر خاصية الاستوري: “توضيح هام بالنسبة للأخبار المتداولة عن تواجدى في دراما رمضان 2026، بالنسبة لـ مسلسل قبل وبعد للفنانة مى عز الدين فتم تأجيله، أما عن مسلسل نون النسوة للفنانة مى كساب فأنا غير مشارك فيه واتمنى التوفيق لكل زملائى”.