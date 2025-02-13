كان نفسي أكون معاكم.. مي كساب تعلن خروج مسلسلها من ماراثون رمضان

أعلنت الفنانة مي كساب عن خروج مسلسلها نون النسوة من ماراثون دراما رمضان 2025.

ونشرت مي كساب صورة لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام كتبت "بقالي 3 سنين بعمل أدوار مهمة في مسيرتي الفنية كنت محظوظة جدا للأدوار مع زملاء كبار وكتاب مهمين ومخرجين كبار مهمين اتعلمت منهم كثير زي مسلسل أحلام سعيدة ، جعفر العمدة ، العتولة ، اللعبة.

وأضافت "كان نفسي أكون معاكم السنة دي في أول بطولة بعد غياب سنوات عن البطولة بعمل يليق بكم، ولكن نظراً لضيق الوقت تم تأجيل مسلسلي نون النسوة لبعد رمضان وهكتفي بظهوري الخاص السنة دي كضيفة شرف في مسلسل المداح، سعيدة جدا بتجربتي معاهم مع مخرج محترم وشاطر موهوب الاستاذ أحمد سمير فرج والأخ والصديق ورفيق الكفاح النجم الكبير الخلوق حماده هلال وطاقم العمل الجميل إن شاء الله تتبسطوا معانا السنادي ويكون وشنا حلو على المداح.

يذكر أن مسلسل نون النسوة مكون من 15 حلقة، من تأليف محمد الحناوى، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج مها سليم.