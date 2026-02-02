لعنة غزة تطارد الاحتلال.. رعب في إسرائيل من محكمة العدل الدولية

حذر مسؤولون في جيش الاحتلال الإسرائيلي من أن قضية الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية تشكل خطراً أكبر من المحكمة الجنائية الدولية.

ووفقاً لمصادر عسكرية، فإن بعض كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي يشعرون بقلق أكبر إزاء التهديد الذي تشكله محكمة العدل الدولية على إسرائيل مقارنةً بالتهديد الذي تشكله المحكمة الجنائية الدولية.

ولا يُعرف مدى انتشار هذا الرأي بين كبار المسؤولين الإسرائيليين، ولكنه ليس رأياً معزولاً، ويمكن القول إنه يستند إلى الوقت والجهد الكبيرين اللذين تبذلهما إسرائيل في الرد على مهلة محكمة العدل الدولية المحددة في 12 مارس، والتي تُطالب تل أبيب بالرد على اتهامات الإبادة الجماعية.

ومن الأسباب التي تدفع مصادر الجيش الإسرائيلي للاعتقاد بأن محكمة العدل الدولية قد تكون أسوأ من المحكمة الجنائية الدولية، هو اختلاف طبيعة تهمة الإبادة الجماعية نفسها عن جرائم الحرب الفردية.

فبالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية، يمكن حصر جرائم الحرب في فرد أو في سلسلة محدودة من الأحداث، بينما لا تستطيع محكمة العدل الدولية إصدار حكم بالإبادة الجماعية إلا إذا قررت وجود جهد ممنهج على مستوى البلاد لارتكاب عمليات قتل جماعي.

رغم أن إثبات الإبادة الجماعية أصعب بكثير من إثبات جريمة حرب فردية أو سلسلة صغيرة من هذه الجرائم، إلا أن مصادر في الجيش الإسرائيلي تحذر من أن عواقب صدور حكم من محكمة العدل الدولية بالإبادة الجماعية على سمعة إسرائيل، وما يترتب على ذلك من تداعيات دبلوماسية واقتصادية، قد تكون أشد وطأة وتستمر لعقود.

وفي مواجهة تحدي محكمة العدل الدولية، حذر بعض المسؤولين العسكريين غير القانونيين من أن غياب رسائل عالمية منظمة ومتماسكة ومنهجية من الحكومة لم يُسهّل مهمتهم.

بل حذرت مصادر في الجيش الإسرائيلي من أن الرسائل الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين غالباً ما تكون فوضوية، وأن رسائل بعض المسؤولين تُقوّض الجهود الحثيثة التي يبذلها الجيش لبناء الثقة والمصداقية على الصعيد الدولي.