المركزي البحريني: تغطية إصدار من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية بقيمة 70 مليون دينار

أعلن مصرف البحرين المركزي أنه تمت تغطية الإصدار رقم 2107 (ISIN BH000129GH56) من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

وتبلغ قيمة الإصدار 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يومًا، تبدأ في 4 فبراير الجاري وتنتهي في 6 مايو القادم، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 4.85%، مقارنة بسعر الفائدة 4.82% للإصدار السابق بتاريخ 28 يناير 2026.

وبلغ معدل سعر الخصم 98.788%، وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 98.739%، علمًا بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 108%.

وبلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.