يترقب علماء الفلك ومحبو الظواهر الكونية حول العالم كسوف الشمس يوم 17 فبراير 2026، والذي يعد من أبرز الأحداث الفلكية خلال العام، في ظل ما يحمله من قيمة علمية ومشهد بصري نادر، خاصة مع تزامنه مع كسوف شمسي آخر مرتقب خلال أغسطس من العام نفسه، ما يجعل 2026 عاما استثنائيا على صعيد الظواهر الفلكية.

كسوف الشمس يوم 17 فبراير 2026

كسوف الشمس يوم 17 فبراير 2026

يصنف كسوف الشمس 17 فبراير 2026 ككسوف شمسي حلقي، ويعرف بظاهرة حلقة النار، حيث يظهر القمر أثناء ذروة الحدث أصغر قليلا من قرص الشمس، ما يؤدي إلى بقاء حافة مضيئة تحيط بالقمر في مشهد دائري متوهج يعد من الظواهر النادرة.



وتشير الحسابات الفلكية إلى أن الكسوف يبدأ بمرحلة جزئية في تمام الساعة 11.56 صباحا بتوقيت القاهرة، ثم يدخل مرحلته الحلقية ما بين 11.42 و12.41 ظهرا، وتكون الذروة عند الساعة 12.12، بينما ينتهي الكسوف بشكل كامل في الساعة 14.27.

كسوف الشمس يوم 17 فبراير 2026

الكسوف الشمسي الكلي في أغسطس 2026

يشهد العالم لاحقا كسوفا شمسيا كليا يوم 12 أغسطس 2026، حيث تبدأ مرحلته الجزئية عند الساعة 15.34 بتوقيت UTC، ثم مرحلة الكلية من 16.58 حتى 18.34، وتحدث الذروة في الساعة 17.46، على أن ينتهي الكسوف عند الساعة 19.57.

أماكن مشاهدة كسوف الشمس في 2026

يكون كسوف 17 فبراير 2026 مرئيا بشكل جزئي في مناطق من جنوب قارة أفريقيا، وأقصى جنوب أميركا الجنوبية، إضافة إلى أجزاء واسعة من القارة القطبية الجنوبية، بينما تقتصر مشاهدة الكسوف الحلقي الكامل على مناطق محدودة ونائية في القطب الجنوبي والمحيط الجنوبي.

ما هو كسوف الشمس

يقع الكسوف الشمسي عندما يمر القمر بين الأرض والشمس، فيحجب أشعة الشمس جزئيا أو كليا لفترة زمنية قصيرة، ويعد من الظواهر الفلكية التي لا تتكرر كثيرا، ما يجعله محط اهتمام علمي وإعلامي واسع.

ظاهرة حلقة النار

تتميز ظاهرة حلقة النار بظهور القمر وهو يغطي مركز قرص الشمس، بينما تظل الحافة الخارجية مضيئة، فتبدو الشمس كحلقة متوهجة تحيط بظل القمر، وهو مشهد بصري فريد يجذب أنظار العلماء والهواة على حد سواء.

احتياطات السلامة أثناء مشاهدة الكسوف

يشدد الخبراء على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة عند متابعة كسوف الشمس، نظرا لما قد يسببه النظر المباشر إلى الشمس من أضرار خطيرة للعين.

وينصح بعدم التحديق المباشر في الشمس، واستخدام نظارات الكسوف أو المرشحات الشمسية المعتمدة، والتأكد من مطابقتها للمعايير الدولية، مع تجنب استخدام النظارات العادية أو المرشحات المنزلية.

كسوف الشمس يوم 17 فبراير 2026

كما يحذر من استخدام الكاميرات أو التلسكوبات أو المناظير غير المفلترة، لما قد تسببه من تلف سريع لشبكية العين.

ويمثل كسوف الشمس في فبراير وأغسطس 2026 فرصة نادرة لمتابعة واحدة من أجمل الظواهر الكونية، شريطة الالتزام الكامل بإرشادات السلامة، بما يتيح الاستمتاع بالمشهد الفلكي دون التعرض لأي مخاطر صحية.