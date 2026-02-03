قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تحذر المواطنين من تقلبات الطقس وبرودة الليل
دور برد السبب.. كيف تنبأ البلوجر أحمد مصطفى برحيله؟
ليلة النصف من شعبان.. بماذا أوصى النبي لاغتنام ثوابها؟
عوائد شهادات الادخار في البنك الأهلي وبنك مصر
لا توجد عروض.. مصدر بالزمالك يكشف تفاصيل أزمة عواد والعقوبة الموقعة عليه
أنا أهلاوي غصب عن أي حد.. أبرز تصريحات كهربا عن حلم العودة ومستقبله
العراق ينفي استقبال 350 ألف لاجئ سوري
أدعية ليلة النصف من شعبان .. أفضل 200 دعاء جامع شامل للخيرات ويقضي حوائجك
بالأسماء.. 6 وفيات و11 مصابا في حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي أسوان
خالد الغندور يكشف مفاجأة بشأن قرار الزمالك تجاه محمد عواد
ترامب: للمرة الأولى حققنا نتائج جيدة للغاية مع روسيا وأوكرانيا
أخبار البلد

كسوف الشمس يوم 17 فبراير 2026

محمد غالي

يترقب علماء الفلك ومحبو الظواهر الكونية حول العالم كسوف الشمس يوم 17 فبراير 2026، والذي يعد من أبرز الأحداث الفلكية خلال العام، في ظل ما يحمله من قيمة علمية ومشهد بصري نادر، خاصة مع تزامنه مع كسوف شمسي آخر مرتقب خلال أغسطس من العام نفسه، ما يجعل 2026 عاما استثنائيا على صعيد الظواهر الفلكية.

يصنف كسوف الشمس 17 فبراير 2026 ككسوف شمسي حلقي، ويعرف بظاهرة حلقة النار، حيث يظهر القمر أثناء ذروة الحدث أصغر قليلا من قرص الشمس، ما يؤدي إلى بقاء حافة مضيئة تحيط بالقمر في مشهد دائري متوهج يعد من الظواهر النادرة.


وتشير الحسابات الفلكية إلى أن الكسوف يبدأ بمرحلة جزئية في تمام الساعة 11.56 صباحا بتوقيت القاهرة، ثم يدخل مرحلته الحلقية ما بين 11.42 و12.41 ظهرا، وتكون الذروة عند الساعة 12.12، بينما ينتهي الكسوف بشكل كامل في الساعة 14.27.

الكسوف الشمسي الكلي في أغسطس 2026

يشهد العالم لاحقا كسوفا شمسيا كليا يوم 12 أغسطس 2026، حيث تبدأ مرحلته الجزئية عند الساعة 15.34 بتوقيت UTC، ثم مرحلة الكلية من 16.58 حتى 18.34، وتحدث الذروة في الساعة 17.46، على أن ينتهي الكسوف عند الساعة 19.57.

أماكن مشاهدة كسوف الشمس في 2026

يكون كسوف 17 فبراير 2026 مرئيا بشكل جزئي في مناطق من جنوب قارة أفريقيا، وأقصى جنوب أميركا الجنوبية، إضافة إلى أجزاء واسعة من القارة القطبية الجنوبية، بينما تقتصر مشاهدة الكسوف الحلقي الكامل على مناطق محدودة ونائية في القطب الجنوبي والمحيط الجنوبي.

ما هو كسوف الشمس

يقع الكسوف الشمسي عندما يمر القمر بين الأرض والشمس، فيحجب أشعة الشمس جزئيا أو كليا لفترة زمنية قصيرة، ويعد من الظواهر الفلكية التي لا تتكرر كثيرا، ما يجعله محط اهتمام علمي وإعلامي واسع.

ظاهرة حلقة النار

تتميز ظاهرة حلقة النار بظهور القمر وهو يغطي مركز قرص الشمس، بينما تظل الحافة الخارجية مضيئة، فتبدو الشمس كحلقة متوهجة تحيط بظل القمر، وهو مشهد بصري فريد يجذب أنظار العلماء والهواة على حد سواء.

احتياطات السلامة أثناء مشاهدة الكسوف

يشدد الخبراء على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة عند متابعة كسوف الشمس، نظرا لما قد يسببه النظر المباشر إلى الشمس من أضرار خطيرة للعين. 
وينصح بعدم التحديق المباشر في الشمس، واستخدام نظارات الكسوف أو المرشحات الشمسية المعتمدة، والتأكد من مطابقتها للمعايير الدولية، مع تجنب استخدام النظارات العادية أو المرشحات المنزلية. 

كما يحذر من استخدام الكاميرات أو التلسكوبات أو المناظير غير المفلترة، لما قد تسببه من تلف سريع لشبكية العين.

ويمثل كسوف الشمس في فبراير وأغسطس 2026 فرصة نادرة لمتابعة واحدة من أجمل الظواهر الكونية، شريطة الالتزام الكامل بإرشادات السلامة، بما يتيح الاستمتاع بالمشهد الفلكي دون التعرض لأي مخاطر صحية.

