كسوف الشمس.. أبرز الأحداث الفلكية في فبراير

أكد الدكتور محمد غريب أستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن هناك 9 أحداث فلكية بارزة، ستحدث خلال الشهر الحالي، أهمها الكسوف الحلقي للشمس، الذي سيكون يوم 17 من الشهر الجاري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن الكسوف له 4 أنواع، منها الحلقي، والكلي، الجزئي، وكسوف مختلط، وأن الكسوفات لها مميزات منها بداية الشهر القمري.

ولفت إلى أنه بداية من يوم 17 من الشهر الحالي، يدل على نهاية شهر شعبان، وبعده بيوم أو اثنين يكون بداية شهر رمضان، وأن معرفة بداية الشهر يكون من خلال القمر.

وأشار إلى أن الكسوف الذي سيحدث لن يكون له تأثير سلبي، وأن أهم كسوف ويتم رصده من العلماء هو الكسفو الكلي، وأنه قد حدث من قبل في مصر وتحديدا في مارس 2006.

وأوضح أن الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، قد حضر هذا الكسوف، وكان حدث عالمي.