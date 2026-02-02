قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء الفجر 14 شعبان.. ردّد أفضل كلمات تبدأ بها يومك
بدون زحمة ولا طوابير.. كيف تحجز تذكرة قطار وأنت في المنزل؟
حقيقة تدخل حسام حسن في أزمة إمام عاشور مع الأهلي
استقرار المنظومة خط أحمر.. الأسنان ترفض تعديلات قانون المستشفيات الجامعية
روبلكس تشعل الجدل في مصر.. هل تحولت ألعاب الأطـ.فال إلى خطر رقمي؟
1.1 مليون دولار.. حكم سابق يلزم الزمالك بسداد مستحقات أيك السويدي في ملف عمر فرج
ضوابط صارمة لحماية الأطفال ذوي الإعاقة بالقانون
الذهب يهبط بأكثر من 3% والفضة تتراجع 5% عالميا
متحدث الأوقاف: تحديد وقت أو آيات لصلاة التراويح مخالف للمنطق
تحويل النشاط السكني إلى تجاري.. حالات إنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر
المكسيك تتحدى الضغوط الأمريكية وتتعهد بإرسال مساعدات عاجلة إلى كوبا
سيف جعفر ومحمود جهاد خارج الزمالك.. تفاصيل

رباب الهواري

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن إدارة الكرة بالنادي وضعت الثنائي سيف جعفر ومحمود جهاد على رأس قائمة اللاعبين الذين لا يوجد أي مانع من رحيلهم، سواء خلال فترة الميركاتو الشتوي الحالي أو حتى بنهاية الموسم الجاري.

وأشار الغندور، خلال تقديمه برنامجه ستاد المحور، إلى أن القرار جاء بعد تقييم شامل لمستوى اللاعبين ودورهم داخل الفريق في الفترة الأخيرة، حيث تبين أن الثنائي لن يكون له دور فعّال في خطط الجهاز الفني المستقبلية.
 

سيف جعفر ومحمود جهاد خارج خطط الفريق

أكد الغندور أن سيف جعفر ومحمود جهاد لن يشاركا في المباريات القادمة، ولن يكون لهما أي تأثير على تشكيل الفريق الأساسي، مشيرًا إلى أن الإدارة تسعى لمنح اللاعبين فرصة للبحث عن عروض جديدة تمكنهم من المشاركة بشكل أكبر مع أندية أخرى.

وأوضح أن الخطوة تأتي في إطار حرص النادي على ترتيب صفوفه، وإتاحة الفرصة للاعبين الشباب والقادمين الجدد لإثبات أنفسهم، خصوصًا في ظل ضغوط المنافسة على جميع المستويات.
 

عدم وجود عروض حتى الآن
 

على الرغم من وضعهما ضمن قائمة اللاعبين المتاحين للرحيل، إلا أن الغندور أشار إلى أن حتى الآن لا توجد أي عروض رسمية لضم الثنائي من أي نادٍ آخر، سواء محلي أو خارجي.

وأكد الإعلامي أن الإدارة مستمرة في متابعة موقف اللاعبين عن كثب، وستدرس أي عروض تصل في الفترة المقبلة، لضمان أن تكون أي صفقة مفيدة للفريق ماليًا وفنيًا.

توجه الإدارة لتسهيل انتقال اللاعبين

ختامًا، شدد الغندور على أن إدارة الكرة تسعى لتسهيل أي انتقال للثنائي، بما يضمن حقوق النادي وحقوق اللاعبين، مؤكدًا أن هذا القرار يأتي ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة الفريق خلال الميركاتو الشتوي وفي الموسم المقبل.


 

