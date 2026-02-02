سيف جعفر ومحمود جهاد خارج الزمالك.. تفاصيل

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن إدارة الكرة بالنادي وضعت الثنائي سيف جعفر ومحمود جهاد على رأس قائمة اللاعبين الذين لا يوجد أي مانع من رحيلهم، سواء خلال فترة الميركاتو الشتوي الحالي أو حتى بنهاية الموسم الجاري.

وأشار الغندور، خلال تقديمه برنامجه ستاد المحور، إلى أن القرار جاء بعد تقييم شامل لمستوى اللاعبين ودورهم داخل الفريق في الفترة الأخيرة، حيث تبين أن الثنائي لن يكون له دور فعّال في خطط الجهاز الفني المستقبلية.



سيف جعفر ومحمود جهاد خارج خطط الفريق

أكد الغندور أن سيف جعفر ومحمود جهاد لن يشاركا في المباريات القادمة، ولن يكون لهما أي تأثير على تشكيل الفريق الأساسي، مشيرًا إلى أن الإدارة تسعى لمنح اللاعبين فرصة للبحث عن عروض جديدة تمكنهم من المشاركة بشكل أكبر مع أندية أخرى.

وأوضح أن الخطوة تأتي في إطار حرص النادي على ترتيب صفوفه، وإتاحة الفرصة للاعبين الشباب والقادمين الجدد لإثبات أنفسهم، خصوصًا في ظل ضغوط المنافسة على جميع المستويات.



عدم وجود عروض حتى الآن



على الرغم من وضعهما ضمن قائمة اللاعبين المتاحين للرحيل، إلا أن الغندور أشار إلى أن حتى الآن لا توجد أي عروض رسمية لضم الثنائي من أي نادٍ آخر، سواء محلي أو خارجي.

وأكد الإعلامي أن الإدارة مستمرة في متابعة موقف اللاعبين عن كثب، وستدرس أي عروض تصل في الفترة المقبلة، لضمان أن تكون أي صفقة مفيدة للفريق ماليًا وفنيًا.

توجه الإدارة لتسهيل انتقال اللاعبين

ختامًا، شدد الغندور على أن إدارة الكرة تسعى لتسهيل أي انتقال للثنائي، بما يضمن حقوق النادي وحقوق اللاعبين، مؤكدًا أن هذا القرار يأتي ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة الفريق خلال الميركاتو الشتوي وفي الموسم المقبل.



