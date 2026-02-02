عضو شعبة الذهب يكشف أسباب ارتفاع أسعار المعدن الأصفر

أكد عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، أن هناك عدد من الأسباب التي أدت لإرتفاع سعر الذهب، منها التهديدات بحرب ضد إيران، إضافة إلى الحروب التجارية، خاصة بين الصين والولايات المتحدة.

وقال عمرو المغربي، أنه لا يفضل بيع الذهب في تلك الفترة إلا في أضيق الحدود، مؤكدا أنه بالنسبة للشراء، قد يكون إستثمار أمن للأفراد على المدى البعيد.

وتابع عضو شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، أن زيادة الطلب الكبير يؤدي إلى إرتفاع في أسعار الذهب، مؤكدا أن السبائك موجودة ومتاحة، ولكن بسبب الضغط عليها، قد يحدث تأخير بها.

وأشار عمرو المغربي إلى أنه أصبح هناك طلب بشكل متزايد على معدن الفضة كنوع من أنواع تقسيم المدخرات بين الذهب والفضة.