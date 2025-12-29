عمرو المغربي: متوقع زيادة ارتفاعات أسعار الذهب الفترة القادمة.. فيديو

قال عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إن الفترة الحالية تشهد ارتفاعات كبيرة في أسعار الذهب.

وأضاف عمرو المغربي، في مداخلة هاتفية مع القناة الأولى المصرية، أن اليوم نشهد انخفاض بسيط جدا مقارنة بالارتفاع الفترة السابقة، لا يمكن وصفه إعادة تصحيح لحين ظهور استمرارية الانخفاض أو الارتفاعات.

وأوضح عمرو المغربي، أنه من المتوقع الفترة القادمة حدوث ارتفاعات في أسعار الذهب، منوها أن ما حدث من زيادة في أسعار الذهب خلال 2025 وصلت هذه الارتفاعات إلى نسبة 75%.

وتابع: لا نقدر التوقع ما يحدث في أسعار الذهب خلال عام 2026، لأننا لم نتوقع ارتفاع أسعار الذهب في 2025 بالشكل الذي نشهده حاليا.