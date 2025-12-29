يهتم قطاع واسع من المواطنين بمتابعة سعر الذهب اليوم في مصر بشكل يومي، في ظل تزايد اهتمام الأسر والمستثمرين بتحركات اسعار المعدن الاصفر، بهدف اختيار التوقيت الانسب للشراء او الادخار، وهو ما يعكس استمرار الذهب كاحد اهم اوعية الادخار والاستثمار الامن داخل السوق المحلي.

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر

شهدت اسعار الذهب اليوم استقرارا نسبيا داخل محلات الصاغة، مع استمرار الترقب لتحركات الاسعار العالمية وسعر صرف الدولار، وجاء متوسط اسعار الذهب بدون مصنعية على النحو التالي.

عيار 24 سعر البيع 6735 جنيه، وسعر الشراء 6715 جنيه.

عيار 22 سعر البيع 6175 جنيه، وسعر الشراء 6155 جنيه.

عيار 21 سعر البيع 5895 جنيه، وسعر الشراء 5875 جنيه.

عيار 18 سعر البيع 5055 جنيه، وسعر الشراء 5035 جنيه.

عيار 14 سعر البيع 3930 جنيه، وسعر الشراء 3915 جنيه.

عيار 12 سعر البيع 3370 جنيه، وسعر الشراء 3355 جنيه.

سعر الاونصة محليا 209550 جنيه للبيع، و208840 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب 47160 جنيه للبيع، و47000 جنيه للشراء.

سعر الاونصة عالميا 4392.32 دولار.

اداء الذهب في السوق المحلي

تشهد اسعار الذهب في السوق المصري حالة من الحذر والترقب، في ظل استمرار التغيرات الاقتصادية، ويواصل عيار 21 تصدره لقائمة الاعيرة الاكثر تداولا داخل محلات الصاغة، باعتباره الخيار الادخاري الاكثر انتشارا بين الاسر المصرية، لما يتمتع به من توازن بين السعر وحجم الطلب.

سعر الذهب

سعر الذهب عالميا

يرتبط سعر الذهب في مصر بشكل مباشر بحركة الاسعار العالمية، حيث تنعكس اي تغيرات في البورصات الدولية على السوق المحلي، ما يؤدي الى حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض، بالتزامن مع تحركات الدولار وسياسات البنوك المركزية.

ورغم التقلبات السعرية، تشير المؤشرات الى ان الاتجاه العام لاسعار الذهب خلال الفترة الماضية يميل الى الصعود، مدفوعا بالضغوط الاقتصادية العالمية، مع توقعات بتسجيل مستويات اعلى محليا في حال تجاوز الاونصة العالمية نطاقها السعري الحالي.

تراجع اسعار الذهب خلال الاسابيع الماضية

وخلال الاسابيع الاربعة الاخيرة، سجلت اسعار الذهب تراجعا ملحوظا في السوق المحلي، حيث انخفض متوسط سعر جرام الذهب بنحو 650 جنيه، في ظل حالة من الترقب والحذر التي سيطرت على تعاملات التجار والمستهلكين، انتظارا لاتجاهات الاسعار خلال الفترة المقبلة.