كنز في أعماق البحر.. اكتشاف أكبر منجم ذهب بحري في آسيا| أيه الحكاية؟

في اكتشاف وصف بالتاريخي، أعلنت الصين عن العثور على أول حقل ذهب يقع تحت قاع البحر في تاريخها، قبالة سواحل مقاطعة شاندونغ شرقي البلاد، في خطوة من شأنها أن تعيد رسم خريطة الثروات المعدنية في آسيا وتعزز موقع بكين كقوة تعدين عالمية.

أول منجم ذهب تحت البحر في الصين

وأفادت السلطات الصينية بأن المنجم الجديد، الذي جرى اكتشافه قبالة سواحل مدينة لايتشو التابعة لمدينة يانتاي، يُعد الأكبر من نوعه في قارة آسيا، بحسب ما نقلته صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست.

ورغم أهمية الاكتشاف، لم تكشف الجهات الرسمية حتى الآن عن الحجم الدقيق للرواسب الذهبية الموجودة تحت سطح البحر.

لايتشو في صدارة خريطة الذهب الصينية

وأدى هذا الاكتشاف البحري إلى رفع إجمالي الاحتياطيات المؤكدة من الذهب في مدينة لايتشو إلى أكثر من 3900 طن، أي ما يعادل نحو 137.57 مليون أونصة، وهو ما يمثل قرابة 26% من إجمالي احتياطيات الصين من الذهب.

ووفقا لحكومة مدينة يانتاي، يعزز ذلك مكانة لايتشو باعتبارها المنطقة الأولى في الصين من حيث حجم احتياطات الذهب وإنتاجه.

الصين أكبر منتج عالمي رغم محدودية الاحتياطي

وتتصدر الصين قائمة أكبر منتجي الذهب في العالم، إذ بلغ إنتاجها خلال العام الماضي نحو 377 طنا، أي ما يعادل 13.3 مليون أونصة، وفق بيانات جمعية الذهب الصينية.

ورغم هذا التفوق الإنتاجي، لا تزال الصين خلف دول مثل جنوب أفريقيا وأستراليا وروسيا من حيث حجم الاحتياطيات المؤكدة من الذهب، ما يجعل الاكتشافات الجديدة ذات أهمية استراتيجية كبيرة.

سلسلة اكتشافات ذهبية غير مسبوقة

ويأتي هذا الاكتشاف بعد إعلان الشهر الماضي عن العثور على مكمن ذهب فائق الضخامة منخفض العيار في مقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين، باحتياطيات مؤكدة بلغت 1444.49 طنا، أي نحو 50.95 مليون أونصة.

ووصفته وزارة الموارد الطبيعية الصينية بأنه أكبر مكمن ذهب منفرد يتم اكتشافه منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية عام 1949.

كما كشفت تقارير رسمية أن اكتشاف نوفمبر الماضي كان ثالث مكمن ذهب في الصين تتجاوز احتياطياته ألف طن خلال عام واحد فقط، ما يعكس تسارع وتيرة الاكتشافات المعدنية في البلاد.

استثمارات ضخمة في التنقيب الجيولوجي

وضخت الصين خلال العام الماضي استثمارات بلغت 115.99 مليار يوان (نحو 16.47 مليار دولار) في أعمال الاستكشاف الجيولوجي.

ومنذ انطلاق الخطة الخمسية الحالية عام 2021، ارتفع إجمالي الإنفاق على استكشاف المعادن إلى نحو 450 مليار يوان، وأسفر ذلك عن اكتشاف قرابة 150 مكمنًا معدنيا جديدا، بحسب وزارة الموارد الطبيعية الصينية.

شاندونغ قلب صناعة الذهب في الصين

وتشير بيانات رسمية إلى أن مقاطعة شاندونغ وحدها تضم نحو ربع احتياطيات الذهب في الصين، بما في ذلك أكثر من 3500 طن في شبه جزيرة جياودونغ، التي تُعد ثالث أكبر حزام لتعدين الذهب في العالم، وموطن مدينة لايتشو ذات الثقل الاستراتيجي في صناعة التعدين.