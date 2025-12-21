كيف يتم استخراج الذهب من الصخور بمنجم السكري؟.. تعرف على الخطوات

بيّن المهندس إسلام الأشقر، مدير العمليات ونائب المدير العام لمنجم السكري مراحل استخراج الذهب من الصخور في منجم السكري.

معرفة نسبة الذهب

وأضاف خلال لقائها في حلقة خاصة لأول مرة من داخل منجم السكري، يقدمها الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يتم معرفة نسبة الذهب في المستخرجة من الصخور.



وأضاف المهندس إسلام الأشقر، مدير العمليات ونائب المدير العام لمنجم السكري، أنه يتم تصنيف كمية الذهب المستخرجة من منجم السكري إما منخفضة أو متوسطة أو عالية النسبة.

وضع خطة سنوية

واستكمل حديثه بالإشارة إلى أنه يتم إجراء عمليات حفر في الجبال لمعرفة هل بها ذهب أم لا؛ حيث يتم وضع خطة سنوية أو ربع سنوية أو شهرية أو أسبوعية أو يومية للتعامل مع الصخور.



وأكمل أن كل طن من الجبال يمكن استخراج منه جرام واحد من الذهب، موضحا أنه غير مسموح لأحد بالدخول إلى مناطق الطحن، إلا الحاصلين على تصريح الإنتاج وهناك تفتيش دقيق أثناء الخروج.

إعادة استخدام للمياه القادمة

وشدد المهندس إسلام الأشقر، مدير العمليات ونائب المدير العام لمنجم السكري، على أنه يتم العمل إعادة استخدام للمياه القادمة كما أن بها نسبة ذهب مع المادة الكيميائية؛ حيث يتم إعادة استخدام 700 متر مكعب للمياه في الساعة.

