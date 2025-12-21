قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ملخص الشوط الأول.. منتخب المغرب يفشل في فك لغز دفاع جزر القمر
الصور هتصدمك.. استخراج 34 مسمارا من معدة مريضة بمستشفى كفر الشيخ العام
صاحب مصنع أبو طرطور: مصر لديها احتياطي من الفوسفات يصل إلى مليار طن
ركلة جزاء ضائعة وإصابة.. شوط أول سلبي بين المغرب وجزر القمر في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية
تعرف علي أبرز أرقام مواجهة انجولا وجنوب أفريقيا قبل موقعة أمم أفريقيا
جيشكم هو جيش الشعب.. القوات المسلحة تنفى منح امتيازات لضباطها بالمخالفة للدستور وتحذر من العناصر المناوئة
مدير تحرير الأهرام: القاهرة تقود التحرك الدولي لضمان تنفيذ اتفاق التهدئة في غزة
البترول: ضبط متهمين بالاستيلاء على كميات كبيرة من الوقود بأحد المستودعات
شيكوبانزا يسعي لفك عقد أنجولا أمام جنوب أفريقيا ببطولة الأمم
وفاة الشيخ منصور الرفاعي عبيد بعد رحلة عطاء بخدمة كتاب الله.. معلومات لا تعرفها عنه
بيان عاجل للقوات المسلحة لـ المصريين: جيشكم هو جيش الشعب
برشلونة يعلن إصابة مدافعه بتمزق في الرباط الصليبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

العضو المنتدب لمنجم السكري: لم يتم المساس بحق الحكومة من المنجم ولا الإساءة لجرام واحد

منجم السكري
منجم السكري
محمد البدوي

كشفت المهندسة هدى منصور نائب رئيس مجلس إدارة شركة السكري للذهب أنها تتلقى تقارير إسبوعية عن حجم الإنتاج في منجم السكري للذهب.

دولة واعدة في مجال التعدين

وتابعت خلال لقائها في حلقة خاصة لأول مرة داخل منجم السكري، يقدمها الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن  مصر تعد دولة واعدة في مجال التعدين ولدينا مستقبل كبير في هذا المجال.


وأكدت أن الشركة تهدف إلى ضخ استثمارات أجنبية كبيرة في العديد من المجالات، إلى جانب العمل على النهوض بمجال التعدين لننتقل من 1 % إلى 6 % وهذا مجهود كبير.


وأوضحت المهندسة هدى منصور نائب رئيس مجلس إدارة شركة السكري للذهب، أنه من المقرر أن يتم العمل في المشروع حتى 2030 وهناك سعى أن يتم المد لأكثر من ذلك من خلال اكتشاف أماكن جديدة.

 حقوق المصريين 

وأشارت إلى أن حقوق المصريين آمنة من منجم السكري للذهب فيما  لم يتم المساس بحق الحكومة المصرية ,لم يتم الإساءة لجرام واحد من ذهب منجم السكري.

إهدار الذهب أو سرقته

وحول سؤال الإعلامي أحمد موسى، عن إهدار الذهب أو سرقته، أجابت بحزم، مؤكدة وجود منظومة أمنية عالية جدا في منجم السكري والتفتيش قبل وبعد الدخول.


وأردفت المهندسة هدى منصور نائب رئيس مجلس إدارة شركة السكري للذهب، أنه من المستحيل حصول أي عامل أو موظف على جرام واحد من الذهب ومن يضبط يفصل فورا.

إجراءات أمنية محكمة

وشددت قائلة: لدينا إجراءات أمنية محكمة ومنظومة لتأمين منجم السكري؛ حيث إن الموظفون في منجم السكري للذهب ملتزمون  بالقواعد والضوابط في العمل.
 

وأكملت حديثها بالإشارة إلى أن الأجانب يرون مصر دولة آمنة وتتميز بالخبرات والنظام والجدية في العمل، مؤكدة أن مصر دولة واعدة وأمامها مستقبل غير عادي في مجال التعدين.
 

واختتمت المهندسة هدى منصور نائب رئيس مجلس إدارة شركة السكري للذهب، أن  كل البنات التى تعمل في مجال التعدين بمنجم السكري للذهب يعملن في بيئة عمل آمنة ومستقرة، حيث إن نسبة العمالة المصرية في منجم السكري تصل إلى 97 % وأقل من 3 % أجانب.
 

التعدين مجال التعدين منجم السكري للذهب شركة السكري للذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ناصر ماهر

بعد حبس ناصر ماهر| نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة

كأس أمم إفريقيا

التردد متاح.. قنوات مجانية ناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025

تردد قناة الجزائرية الرياضية

كأس أمم أفريقيا 2025 .. تردد قناة الجزائرية الرياضية وطريقة التثبيت

ناصر البرنس وشقيقه من داخل المستشفى

ناصر البرنس من المستشفى: أخويا زعل عشان معزمتوش في افتتاح المطعم.. شاهد

طقس

إحذر البرد والرياح .. الأرصاد تعلن طقس الـ 5 أيام القادمة

نوة عيد الميلاد

رياح شديدة وأمطار غزيرة .. تعرف على موعد نوة عيد الميلاد بالإسكندرية

أرشيفية

تورط مسئول بشركة بترول شهيرة في قضيــــة قــــــــتل ..القصة الكـــاملة

حادث المريوطية

جحيم على الدائري| القصة الكاملة لسقوط سيارة نقل بالمريوطية.. وشهود: "حاولنا ننقذ السواق ومعرفناش نطلعه من النار"

ترشيحاتنا

مباارة زامبيا ومالي

تعرف على أبرز أرقام مواجهة زامبيا ومالي قبل موقعة أمم إفريقيا

إلتشي

إلتشي يهزم رايو فاليكانو 4-0 في الدوري الإسباني

الجزيرة

النني يسجل في فوز الجزيرة 4-2 على الظفرة بالدوري الإماراتي

بالصور

عبلة سلامة تتصدر التريند مع كندة علوش بعد تصريحاتها الأخيرة

كندة علوش وعبلة سلامة
كندة علوش وعبلة سلامة
كندة علوش وعبلة سلامة

بعد مصرع طفلة بسوهاج.. كيف تتسبب الإندومي في وفاة الأطفال؟

أضرار الإندومي على الأطفال
أضرار الإندومي على الأطفال
أضرار الإندومي على الأطفال

رماية بالذخيرة وتدمير الأهداف بختام التدريب البحري المصري الفرنسي | فيديو وصور

فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025

استعراض حرس الشرف وعروض قتالية.. الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية

فيديو

اختفاء محمود تويوتا

5 أيام غموض.. لغز اختفاء «محمود تويوتا» يحير سوهاج

ايمان عبد اللطيف

ناصر البرنس يكشف تفاصيل ما حدث لشقيقه بعد إشعـ.اله النار في نفسه

زيجات نجلاء فتحي

قصة حب مع أحمد زكي و4 جوازات .. أسرار في حياة نجلاء فتحي

ايمان عبد اللطيف

خاص.. حامد حمدان يتجاهل اتصالات الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد