العضو المنتدب لمنجم السكري: لم يتم المساس بحق الحكومة من المنجم ولا الإساءة لجرام واحد

كشفت المهندسة هدى منصور نائب رئيس مجلس إدارة شركة السكري للذهب أنها تتلقى تقارير إسبوعية عن حجم الإنتاج في منجم السكري للذهب.

دولة واعدة في مجال التعدين

وتابعت خلال لقائها في حلقة خاصة لأول مرة داخل منجم السكري، يقدمها الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن مصر تعد دولة واعدة في مجال التعدين ولدينا مستقبل كبير في هذا المجال.



وأكدت أن الشركة تهدف إلى ضخ استثمارات أجنبية كبيرة في العديد من المجالات، إلى جانب العمل على النهوض بمجال التعدين لننتقل من 1 % إلى 6 % وهذا مجهود كبير.



وأوضحت المهندسة هدى منصور نائب رئيس مجلس إدارة شركة السكري للذهب، أنه من المقرر أن يتم العمل في المشروع حتى 2030 وهناك سعى أن يتم المد لأكثر من ذلك من خلال اكتشاف أماكن جديدة.

حقوق المصريين

وأشارت إلى أن حقوق المصريين آمنة من منجم السكري للذهب فيما لم يتم المساس بحق الحكومة المصرية ,لم يتم الإساءة لجرام واحد من ذهب منجم السكري.

إهدار الذهب أو سرقته

وحول سؤال الإعلامي أحمد موسى، عن إهدار الذهب أو سرقته، أجابت بحزم، مؤكدة وجود منظومة أمنية عالية جدا في منجم السكري والتفتيش قبل وبعد الدخول.



وأردفت المهندسة هدى منصور نائب رئيس مجلس إدارة شركة السكري للذهب، أنه من المستحيل حصول أي عامل أو موظف على جرام واحد من الذهب ومن يضبط يفصل فورا.

إجراءات أمنية محكمة

وشددت قائلة: لدينا إجراءات أمنية محكمة ومنظومة لتأمين منجم السكري؛ حيث إن الموظفون في منجم السكري للذهب ملتزمون بالقواعد والضوابط في العمل.



وأكملت حديثها بالإشارة إلى أن الأجانب يرون مصر دولة آمنة وتتميز بالخبرات والنظام والجدية في العمل، مؤكدة أن مصر دولة واعدة وأمامها مستقبل غير عادي في مجال التعدين.



واختتمت المهندسة هدى منصور نائب رئيس مجلس إدارة شركة السكري للذهب، أن كل البنات التى تعمل في مجال التعدين بمنجم السكري للذهب يعملن في بيئة عمل آمنة ومستقرة، حيث إن نسبة العمالة المصرية في منجم السكري تصل إلى 97 % وأقل من 3 % أجانب.

