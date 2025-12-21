هدى منصور: منجم السكري يوفر رواتب وتأمينا صحيا شاملا ويحافظ على الخبرات المصرية

أكدت المهندسة هدى منصور، نائب رئيس مجلس إدارة شركة منجم السكري وممثلة الشركة الأجنبية المالكة، أن الدولة تضمن للموظفين في المنجم رواتب مجزية وتأمينًا صحيًا شاملًا لهم ولزوجاتهم ولثلاثة من أبنائهم، مشيرة إلى أن ذلك يعكس حرص الإدارة على استقرار الكوادر المصرية العاملة بالمشروع.

أحدث الخبرات التكنولوجية

وأوضحت “منصور” خلال حلقة خاصة تُعرض لأول مرة من داخل المنجم ببرنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد أن المنجم يعتمد على أحدث الخبرات التكنولوجية والمعدات المتطورة في العمل تحت الأرض، مع التركيز على الحفاظ على الكفاءات المصرية وتطوير مهاراتها.

وأضافت أن الذهب المستخرج من منجم السكري يتم تصديره إلى سويسرا، وتحويل قيمته بالدولار إلى البنوك المصرية، مشيرة إلى أن المنجم يتوقع إنتاج نحو نصف مليون أوقية سنويًا.

واختتمت تصريحها بالإشارة إلى أن الذهب من السكري يمثل حوالي 3% من إجمالي الصادرات المصرية، بقيمة تقدر بنحو 1.5 مليار دولار، مؤكدة أن المنظومة المتبعة تحقق عائدًا اقتصاديًا كبيرًا للدولة وتحافظ على الموارد الوطنية.