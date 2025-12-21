برلمانية: توجيهات الرئيس السيسي فرصة ذهبية لتصدير الخبرة الصناعية المصرية ودعم التصنيع الإقليمي

أكدت النائبة ايفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحكومة إقليم كردستان العراق للاستفادة من قدرات الشركات المصرية في مجالات الطاقة والبنية الأساسية، تمثل فرصة حقيقية لتوسيع نطاق الدور الصناعي المصري خارج الحدود، وتعزيز حضور الصناعات الوطنية في المشروعات الإقليمية الكبرى.

وقالت متي، في تصريح خاص لـ صدي البلد إن الشركات المصرية العاملة في مجالات المقاولات والطاقة والصناعات المغذية أثبتت قدرتها على تنفيذ مشروعات عملاقة وفق أعلى معايير الجودة، وهو ما يجعلها شريكًا موثوقًا في خطط التنمية التي يتبناها إقليم كردستان العراق خلال المرحلة المقبلة.

وأضافت عضو لجنة الصناعة أن هذا التوجه الرئاسي يدعم التكامل الصناعي بين مصر والعراق، ويسهم في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات والخبرات الصناعية المصرية، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات التشغيل وزيادة الصادرات الصناعية.

وشددت النائبة ايفلين متي على أهمية استثمار هذه الدعوة عبر إعداد خريطة واضحة للمشروعات القابلة للتنفيذ، وتوفير حوافز تشجيعية للشركات المصرية للمشاركة بفاعلية، بما يحقق مصالح مشتركة ويعزز التنمية المستدامة في المنطقة.