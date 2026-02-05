يعد فيضانات غير مسبوفة.. واشنطن تحذر رعاياها في المغرب

أصدرت الولايات المتحدة تحذيرا لمواطنيها المتواجدين في المغرب، على خلفية الفيضانات التي ضربت مناطق شمال المملكة نتيجة أمطار غزيرة وغير معتادة، وأسفرت عن إجلاء عشرات الآلاف وانقطاع عدد من الطرق الحيوية.



وأفادت إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية الأمريكية، عبر منصة «إكس»، بأن السيول تسببت في تعطّل حركة المرور وجعل بعض الطرق غير سالكة، إضافة إلى صعوبات في الوصول إلى الإمدادات الغذائية بالمناطق المتضررة، داعية الرعايا الأمريكيين إلى الالتزام بتعليمات السلطات المحلية والتواصل مع ذويهم للاطمئنان عليهم.



وشدد التحذير على ضرورة الاتصال الفوري بالشرطة أو الجهات المغربية المختصة في حال التعرض لأي مخاطر، مع متابعة التوجيهات الرسمية الصادرة عن السلطات.



من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية المغربية تنفيذ عمليات إجلاء واسعة شملت أكثر من 108 آلاف شخص في أقاليم العرائش وسيدي قاسم وسيدي سليمان والقنيطرة، بعد فيضانات ناجمة عن أمطار وُصفت بغير المسبوقة، وسط تحذيرات من استمرار المنخفض الجوي وارتفاع منسوب السيول في الوديان.



وسجل إقليم العرائش أعلى عدد من المجلين، لا سيما في مدينة القصر الكبير التي أُعلنت حالة إخلاء كامل بها كإجراء احترازي، عقب قطع المياه والكهرباء، تفاديًا لوقوع خسائر بشرية.



وأظهرت بيانات رسمية ارتفاع معدل هطول الأمطار بنسبة 215% مقارنة بالعام الماضي، و54% عن المتوسط السنوي، فيما ارتفعت نسبة ملء السدود إلى نحو 62%، ما ساهم في إنهاء موجة جفاف استمرت سبع سنوات.