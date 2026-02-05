قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ارتفاع في الحرارة ورياح متربة.. والأرصاد تُحذر: «إياكم وتخفيف الملابس»
البيت الأبيض: ترامب سيصدر بياناً مساء الخميس
ترامب يعرب عن قلقه على حياته بعد محاولتي اغتيال تعرض لهما في 2024
متى يجب التوقف عن الصيام في شعبان؟.. احذر هذه الأيام
مواعيد مباريات اليوم الخميس 5-2-2026 والقنوات الناقلة
تعديل مواعيد زيارة معبد إدفو في أسوان
أسعار العملات الأجنبية والآسيوية في البنك الأهلي اليوم الخميس
دعاء 17 شعبان 1447.. 15 كلمة مستجابة للرزق وقضاء الحاجة
قبل رمضان والأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع
الكبير هيفضل كبير .. إبراهيم عبد الجواد يتغنى بالزمالك بعد الخماسية
هل يجوز صيام أيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟.. الأزهر يحسم الجدل
أخبار العالم

البيت الأبيض: ترامب سيصدر بياناً مساء الخميس

البيت الأبيض
البيت الأبيض
فرناس حفظي

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيصدر بياناً يوم الخميس الساعة 7 مساءً بتوقيت واشنطن ، أي بعد حوالي ثماني ساعات من الموعد المقرر لتلقيه إحاطة استخباراتية.

تطرق نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إلى التوترات بين بلاده وإيران، مصرحا للصحفية ميغان كيلي في مقابلة أن المحادثات مع طهران "صعبة" نظرا لطبيعة النظام السياسي الإيراني الذي يرأسه المرشد الأعلى علي خامنئي.

وقال: "من الغريب إجراء مفاوضات دبلوماسية مع إيران، إذ لا يمكنك التحدث إلى الشخص المسؤول عنها. هذا يجعل الوضع عبثيا".

وأضاف أن الرئيس دونالد ترامب "سيحقق ما في وسعه بالوسائل غير العسكرية، وإذا رأى أن الخيار العسكري هو الخيار الوحيد، فسيلجأ إليه في النهاية".

من جانب آخر، قرر مكتب رئاسة الحكومة  الإسرائيلية تقديم موعد اجتماع المجلس الوزاري السياسي الأمني من يوم الأحد المقبل إلى غدٍ، على أن يُعقد من الساعة الرابعة مساءً وحتى السادسة مساءً.

ويأتي هذا القرار في ظل التوترات المتصاعدة قبيل المحادثات المرتقبة بين إيران والولايات المتحدة، المقررة يوم الجمعة المقبل في العاصمة العمانية مسقط.

البيت الأبيض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واشنطن إحاطة استخباراتية

