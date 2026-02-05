تعديل مواعيد زيارة معبد إدفو في أسوان

أعلن المجلس الأعلى للآثار بدء تطبيق مواعيد جديدة لدخول الزائرين والسائحين لـمعبد إدفو بمحافظة أسوان.

وفي خطاب دوري لـغرفة شركات السياحة، أكدت أنها تلقت كتاب من المجلس الأعلى للآثار والمتضمن الإشارة إلى الموافقة على تعديل مواعيد فتح معبد إدفو بأسوان لتكون من الخامسة صباحًا بدلًا من الساعة السادسة صباحًا، وذلك أيام الأحد - الإثنين - الأربعاء - الجمعة اعتبارا من يوم الجمعة السادس من فبراير الجاري مع استمرار العمل بمواعيد فتح المعبد من السابعة صباحًا باقي أيام الأسبوع.

وكان المجلس الأعلي للآثار، قرر التراجع عن تعديلات مواعيد زيارة معبد إدفو بأسوان والتي كان مقرر العمل بها اعتبارا من الـ9 من يناير الماضي.

وأعلنت النقابة العامة للمرشدين السياحيين أنها لم تتلق أي إخطارات رسمية بشأن تعديل مواعيد زيارة معبد إدفو بـ محافظة أسوان، لتصبح في تمام الساعة الخامسة صباحًا بدلًا من السادسة صباحًا، مؤكدة أن القرار لم يخطر به المرشدون السياحيون عبر القنوات الرسمية المعتمدة.