ترتيب الدوري المصري بعد خسارة بيراميدز

اقتنص سموحة ثلاث نقاط ثمينة من بيراميدز في الوقت القاتل، في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب استاد برج العرب في الجولة السابع عشر ضمن منافسات الدوري المصري.

ترتيب الدوري المصري الممتاز

1.سيراميكا كليوباترا: 32 نقطة (من 15 مباراة)

2.بيراميدز: 28 نقطة (من 13 مباراة)

3.الأهلي: 27 نقطة (من 14 مباراة)

4.الزمالك: 25 نقطة (من 13 مباراة)

5. سموحة: 25 نقطة (من 14 مباراة.)

6. المصري البورسعيدي: 23 نقطة (من 13 مباراة)

7. زد إف سي: 23 نقطة (من 15 مباراة)

8. وادي دجلة: 23 نقطة (من 15 مباراة)

9.البنك الأهلي: 21 نقطة (من 15 مباراة)

10.مودرن فيوتشر: 20 نقطة (من 14 مباراة)

11.إنبي: 19 نقطة (من 13 مباراة)

12.الجونة: 19 نقطة (من 14 مباراة)

13.بتروجيت: 19 نقطة (من 15 مباراة)

14.غزل المحلة: 17 نقطة (من 15 مباراة)

15.المقاولون العرب: 13 نقطة (من 16 مباراة)

16.حرس الحدود: 13 نقطة (من 15 مباراة)

17.فاركو: 12 نقطة (من 15 مباراة)

18.طلائع الجيش: 12 نقطة (من 15 مباراة)

19.الاتحاد السكندري: 11 نقطة (من 15 مباراة)

20.كهرباء الإسماعيلية: 11 نقطة (من 15 مباراة)

21.الإسماعيلي: 10 نقاط (من 15 مباراة)