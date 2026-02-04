قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير نووي يُحذّر من سباق تسلح عالمي مع اقتراب انتهاء معاهدة «نيو ستارت» |فيديو
هدية أردوغان لـ السيسي.. أول سيارة كهربائية تركية الصنع| شاهد
انخفاض في متوسط سعر الدولار اليوم
ناصر منسي يعزز تقدم الزمالك بالهدف الرابع أمام كهرباء الإسماعيلية
بعد طلب النقابة حذف دورها.. بلال صبري: أم جاسر محبوبة ومش هشيل مشاهدها |خاص
خالد البلشي: الصحافة القوية في مصلحة الدولة والمواطن
عندي اتنين.. منتج عمل مسلسل روح off يعلق بعد قرار نقابة الممثلين بإيقاف مسلسله
برلماني: سيناء لها طبيعة خاصة ونطالب باستراتيجية لتوسيع كردونات القرى وتحديث المرافق
حالات قطع معاش المستحقين وضوابط إعادة توزيعه.. وفقا للقانون
استغلوا الفرصة| رد فعل مثير من خالد الغندور بعد خسارة بيراميدر
المستثمرون الأتراك يشيدون بمصانع سيراميكا كيلوباترا: لها ريادة عالمية
خالد أبو بكر: زيارة الرئيس أردوغان للقاهرة تفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس السيسي: الشراكة الاقتصادية بين مصر وتركيا قادرة على تحقيق قفزات نوعية تخدم الشعبين

السيسي وأردوغان
السيسي وأردوغان
رنا عبد الرحمن

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا تمثل ركيزة أساسية في مسار التعاون بين البلدين، مشددًا على أن المرحلة الحالية تحمل فرصًا واعدة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية، في ضوء الإرادة السياسية المشتركة، والدور المحوري الذي يقوم به مجتمع الأعمال في البلدين.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي في الجلسة الختامية لمنتدى الأعمال المصري التركي، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وعدد من كبار المسؤولين، وممثلي كبرى الشركات والمؤسسات الاقتصادية من الجانبين.

واستهل الرئيس كلمته بالترحيب بالرئيس التركي والوفد المرافق له، معربًا عن تقديره للدور الفاعل الذي لعبه رجال الأعمال المصريون والأتراك على مدار السنوات الماضية، في دعم التعاون الاقتصادي والتجاري، وتعزيز الروابط بين البلدين، بما يعكس عمق المصالح المشتركة، وقدرة القطاع الخاص على خلق فرص حقيقية للنمو والتنمية.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن انعقاد المنتدى في هذا التوقيت يعكس الأهمية المتزايدة للشراكة الاقتصادية بين القاهرة وأنقرة، مؤكدًا أن الطموح لا يقتصر على تعزيز الاستثمارات القائمة، وإنما يستهدف تدشين مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي تقوم على توسيع قاعدة الشراكات، وتعظيم القيمة المضافة، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية ومتطلبات المستقبل.

وأوضح الرئيس أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا سجل نحو 9 مليارات دولار، مع تطلع البلدين إلى رفع هذا الرقم ليصل إلى 15 مليار دولار أو أكثر خلال الفترة المقبلة، بما يعكس الإمكانات الكبيرة غير المستغلة بعد، مشيرًا إلى أن هذا النمو جعل من مصر الشريك التجاري الأول لتركيا في القارة الإفريقية، في حين تمثل السوق التركية إحدى الوجهات الرئيسية للصادرات المصرية.

كما لفت الرئيس السيسي إلى أن حجم الاستثمارات التركية في مصر تجاوز 4 مليارات دولار، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس ثقة المستثمرين الأتراك في الاقتصاد المصري، وجاذبية السوق المحلية، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تبنتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب الجهود المشتركة للحكومات ومجتمع الأعمال في تهيئة بيئة استثمارية مواتية.

وتطرق الرئيس إلى البعد التاريخي للعلاقات بين البلدين، مؤكدًا أن مرور مائة عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا يجسد عمق الروابط الممتدة بين الشعبين، ويشكل قاعدة صلبة للانطلاق نحو تعاون اقتصادي أكثر شمولًا وتأثيرًا.

وأضاف أن المشاورات التي جرت مع الرئيس التركي أظهرت توافقًا واضحًا على أن آفاق التعاون لا تزال تحمل فرصًا كبيرة لم يتم استغلالها بالشكل الأمثل، مشيرًا إلى الاتفاق على تكثيف العمل المشترك لزيادة معدلات التجارة البينية، وجذب المزيد من الاستثمارات التركية إلى السوق المصرية، خاصة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية.

وأكد الرئيس السيسي أن مصر توفر حزمة متكاملة من الحوافز الاستثمارية، إلى جانب بنية تحتية متطورة، وموقع استراتيجي متميز يتيح النفاذ إلى أسواق إقليمية ودولية واسعة، مدعومة بشبكة من اتفاقيات التجارة الحرة، وهو ما يفتح المجال أمام الشركات التركية لتعظيم استفادتها من الاستثمار في مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير.

واختتم الرئيس كلمته بالتأكيد على أن الشراكة الاقتصادية بين مصر وتركيا تمثل نموذجًا للتعاون القائم على المصالح المتبادلة، معربًا عن تطلعه إلى أن تسفر مخرجات منتدى الأعمال عن مشروعات واتفاقيات تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلدين.

السيسي أردوغان مصر تركيا اكسترا نيوز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

بعد تراجعه 800 جنيه| كم سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر؟

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يصدر 13 قرارا عاجلاً قبل بداية الترم الثاني في المدارس

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية - بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس.. استعلم الآن عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر

برقم الجلوس.. نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

كسوة الكعبة

الفضائح تتوالى.. وثائق تكشف تسهيل وصول كسوة الكعبة إلى إبستين

الفتاة

أخد رقمها من ملفها الطبى.. القبض على طبيب تحرش بفتاة عبر الهاتف بالإسكندرية

بعد وفاة طفل.. كيف تتسبب جرعة بنج زائدة بالموت؟ تفسير طبي لما يحدث خلال دقائق

بعد وفاة طفل.. كيف تتسبب جرعة بنج زائدة بالموت؟ ..تفسير طبي لما يحدث خلال دقائق

متهم

خيانة في "بيت مهجور".. حين تحولت "القطة" إلى فخ لافتراس براءة صغيرين على يد ابن عمهما بأسيوط

ترشيحاتنا

أحمد عبد القادر

أحمد عبد القادر ينتقل إلى نادي الكرمة العراقي

أحمد زيزو

الأهلي يفقد زيزو في رحلة الجزائر

الدوري العالمي للكاراتية

3 آلاف فرد يشاركون في الدوري العالمي للكاراتيه بالفجيرة

بالصور

من الإفطار للسحور.. خطة كاملة لإنقاص الوزن فى شهر رمضان

من الافطار للسحور.. خطة كاملة لانقاص الوزن فى شهر رمضان
من الافطار للسحور.. خطة كاملة لانقاص الوزن فى شهر رمضان
من الافطار للسحور.. خطة كاملة لانقاص الوزن فى شهر رمضان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مغلي بذور الكرفس ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مغلي بذور الكرفس ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مغلي بذور الكرفس ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مغلي بذور الكرفس ؟

بتزيد في الشتا.. طريقة علاج التهابات اللثة

علاج الام اللثة
علاج الام اللثة
علاج الام اللثة

أقل من مليون و500 ألف.. أفضل 5 سيارة SUV "زيرو"

أفضل 5 سيارة SUV
أفضل 5 سيارة SUV
أفضل 5 سيارة SUV

فيديو

ياسر جلال ورضوى الشربيني

ياسر جلال يكشف عن مشروع جديد مع رضوى الشربيني | اعرف الحكاية

المتهمين

القبض على شخصين تعديا على سيدتين بعصا خشبية بأسوان

علا رشدي

علا رشدي تشيع جثمان والدها بالدموع.. وأحمد السعدني أبرز الحاضرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

المزيد