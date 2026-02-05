نائب ترامب: مستعدون للعمل مع روسيا والصين لخفض الأسلحة النووية

أكد نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس استعداد واشنطن للعمل مع روسيا والصين ودول أخرى من أجل تقليص عدد الأسلحة النووية في العالم.

وفي تصريحات له، قال فانس: "أعتقد أن هذا هو أهم ما يمكن القيام به من أجل السلام والاستقرار"، على حد تعبيره.

وبالأمس، أعلنت وزارة الخارجية الروسية انتهاء صلاحية معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية بشكل نهائي، بعد أن بلغت المدة النهائية للاتفاق تاريخ اليوم، الخميس 5 فبراير.

وفي بيان رسمي لها، قالت الخارجية الروسية إن المعاهدة انتهت صلاحيتها قانونياً وفعلياً في 5 فبراير، وإن روسيا لن تكون ملزمة بأي من التزاماتها بعد هذا التاريخ، وإنه لا توجد حالياً أي مفاوضات جارية أو مخطط لها لإبرام اتفاقية جديدة تحل محلها.

وأوضح البيان أن القرار الروسي بتعليق المعاهدة، جاء بسبب التنفيذ غير المرضي لبعض جوانب الاتفاق من قبل الجانب الأمريكي، والتصرفات غير المقبولة من واشنطن التي تتعارض مع المبادئ الأساسية للمعاهدة.

وأشار كذلك البيان الروسي إلى أن مجموعة من الخطوات غير الشرعية الأمريكية المتعلقة بأحكام محددة، مثلت انتهاكاً جوهرياً لا يتناسب مع الاستمرار في التنفيذ الكامل لها.

وكانت روسيا قد علّقت مشاركتها في آليات التحقق والتفتيش المنصوص عليها في المعاهدة منذ فبراير 2023، لكنها ظلت ملتزمة فعلياً بالحد الأقصى لعدد الرؤوس النووية والوسائط الحاملة حتى اليوم الأخير من سريان الاتفاق.