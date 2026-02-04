قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل تصفد الشياطين والجن في شهر رمضان؟.. الإفتاء توضح 4 أمور لا يعرفها كثيرون
إدارة ترامب تحقق مع «نايكي» بتهمة التمييز ضد الموظفين البيض
استمراره صعب.. سيف زاهر يكشف خفايا أزمة إمام عاشور في الأهلي
الماكينات المرورية الذكية.. استخرج رخصة القيادة في دقائق من هذه المولات
نفعل المستحيل.. معتمد جمال يعلق على خماسية الزمالك أمام كهرباء الإسماعيلية
مصر تقود الطريق للمرحلة الثانية من هدنة غزة.. تحركات حاسمة ودعم دولي متصاعد
ثنائية مرموش أمام نيوكاسل تقود مانشستر سيتي إلى نهائي كأس كاراباو
ضربته بالمقص وطلع يجري منها.. شاهد عيان يروي تفاصيل الدقائق الأخيرة بين محمد وزوجته|فيديو
دونجا: البطولة في الزمالك بـ10 بطولات في الأهلي لأن الأبيض يمر بظروف صعبة
واشنطن تبقي باب الحوار مع طهران مفتوحا بوساطة إقليمية.. محادثات مسقط تعود إلى المسار
الوزراء: إشراك القطاع الخاص في الإسكان الاجتماعي لتلبية الطلب المتزايد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مع توقعات متشائمة.. ركود في القطاع الخاص اللبناني خلال يناير 2026

علم لبنان- صورة أرشيفية
علم لبنان- صورة أرشيفية
علياء فوزى

انخفض مؤشر مدراء المشتريات في لبنان لنحو 50.1 نقطة يناير 2026  من 51.2 نقطة في ديسمبر 2025 مسجلا قراءة أعلى من المستوى المحايد، مشيرا  إلى تحسن طفيف بوجه عام ولكنه كان الأدنى خلال سلسلة النمو الحالية.

والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.

وأشار مؤشر PMI لبنك بلوم لبنان، إلي أن النمو في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني فقد الزخم في بداية العام 2026 ورغم تسجيل نمو في النشاط التجاري للشهر السادس على التوالي، ولكنه انخفض بمعدل طفيف وبشكل ملحوظ. 

ويُعزى انخفاض مؤشر مدراء المشتريات في يناير 2026 إلى الانخفاض الملحوظ في النشاط التجاري والطلبيات الجديدة، حيث سجل النشاط التجاري ركوداً وارتفعت الطلبيات الجديدة بوتيرة أبطأ مقارنة بشهر ديسمبر 2025 وفي المقابل، انخفضت الأنشطة الشرائية للمرة الأولي منذ يوليو 2025.

أشارت الشركات اللبنانية إلى ارتفاع في أسعار المشتريات. ونتيجة لذلك، رفعت شركات القطاع الخاص اللبناني أسعار سلعها وخدماتها سعياً إلى الحفاظ على هوامشها الربحية. ورغم ذلك، انخفض معدل ارتفاع أسعار المشتريات وأسعار السلع والخدمات إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر.

تعليقا على نتائج مؤشر مدراء المشتريات خلال شهر يناير 2026 قال  حلمي مراد كبير المحللين في بنك لبنان والمهجر للأعمال: “ انخفض مؤشر مديري المشتريات اللبناني الصادر عن بنك لبنان والمهجر لشهر يناير 2026 إلى 50.1 نقطة من 51.2 نقطة في ديسمبر 2025، إلا أنه ظل أعلى بقليل من الـ 50.0 نقطة. ونتيجة لذلك، لم يتغير الإنتاج في يناير الماضي بسبب محدودية تدفق الطلبات الجديدة، إلى جانب استمرار التراجع الطفيف في طلبات العملاء الأجانب”.

وتابع: هذه هي المرة الأولى منذ بدء هذا الاستبيان(مايو 2013) التي تشهد فيها أعمال القطاع الخاص نمًوا لمدة ستة أشهر متتالية. 

توقعات متشائمة

ورجح كبير المحللين في بنك لبنان والمهجر للأعمال: أن يعكس هذا التباطؤ تصاعد المخاطر الجيوسياسية، إذ يشير الحشد العسكري الأمريكي في المنطقة إلى احتمال نشوب حرب مع إيران. وبالتالي، لاتزال الشركات التي شملها المسح متشائمة بشأن مناخ الأعمال خلال الأنثي عشر شهًرا القادمة بسبب المخاوف الأمنية المستمرة.

مؤشر مدراء المشتريات لبنان النشاط التجاري القطاع الخاص اللبناني أسعار المشتريات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية - بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس.. استعلم الآن عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يصدر 13 قرارا عاجلاً قبل بداية الترم الثاني في المدارس

سعر الذهب عيار 21

بعد تراجعه 800 جنيه| كم سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر؟

نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر

برقم الجلوس.. نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

كسوة الكعبة

الفضائح تتوالى.. وثائق تكشف تسهيل وصول كسوة الكعبة إلى إبستين

كامويش

رد فعل غير متوقع من كامويش بعد تعرضه لانتقادات عقب مباراة الأهلي والبنك

حرارة الصيف في قلب الشتاء.. هل يتكرر سيناريو فبراير 2019 غدًا؟

درجات حرارة غير مسبوقة في قلب الشتاء.. هل يتكرر سيناريو فبراير 2019؟

متهم

خيانة في "بيت مهجور".. حين تحولت "القطة" إلى فخ لافتراس براءة صغيرين على يد ابن عمهما بأسيوط

ترشيحاتنا

حمزة عبدالكريم

بعد انتقاله التاريخي.. ما موعد أول مباراة لحمزة عبد الكريم مع برشلونة؟

كسوف الشمس

كسوف القرن.. حين يبتلع القمر ضوء النهار | ماذا يحدث فى أغسطس

المحيطات

ارتفاع مياه الهادئ عن الأطلسي بـ20 سنتيمترا.. لغز وراء اختلاف مستوى البحار| إيه الحكاية

بالصور

خشاف رمضان.. أطيب مشروب على سفرة الإفطار

خشاف رمضان.. أطيب مشروب على سفرة الإفطار
خشاف رمضان.. أطيب مشروب على سفرة الإفطار
خشاف رمضان.. أطيب مشروب على سفرة الإفطار

من الإفطار للسحور.. خطة كاملة لإنقاص الوزن فى شهر رمضان

من الافطار للسحور.. خطة كاملة لانقاص الوزن فى شهر رمضان
من الافطار للسحور.. خطة كاملة لانقاص الوزن فى شهر رمضان
من الافطار للسحور.. خطة كاملة لانقاص الوزن فى شهر رمضان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مغلي بذور الكرفس ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مغلي بذور الكرفس ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مغلي بذور الكرفس ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مغلي بذور الكرفس ؟

بتزيد في الشتا.. طريقة علاج التهابات اللثة

علاج الام اللثة
علاج الام اللثة
علاج الام اللثة

فيديو

ياسر جلال ورضوى الشربيني

ياسر جلال يكشف عن مشروع جديد مع رضوى الشربيني | اعرف الحكاية

المتهمين

القبض على شخصين تعديا على سيدتين بعصا خشبية بأسوان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد