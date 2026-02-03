قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توروب يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي في الدوري الممتاز
تعاون مصري - فنلندي قريب في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
الاتحاد الأوروبي: نعمل على تسهيل حركة المسافرين من وإلى غزة
كجوك يطلع رئيس الوزراء على نتائج الاجتماع مع كبار المستثمرين الأتراك
بتزيد في تغيرات الجو | اعرف طرق علاج الجيوب الأنفية .. أغربها فيتامين شهير
اتصالات النواب : تنسيق مع الأعلى للإعلام لحجب 3 ألعاب إلكترونية مخالفة
جوتيريش : يجب تسهيل المرور السريع وغير المقيد للمساعدات الإنسانية إلى غزة
كريستيانو رونالدو يرحل عن الدوري السعوي .. اعرف السبب
رسميا الآن .. تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه
محامي قاتل صغار المنوفية: المتهم اعترف بوجود علاقة شاذة مع والد الأطفال
بعد تصديق الرئيس .. رشا صالح مديرًا للأكاديمية المصرية للفنون بروما
التموين : إنشاء أركان ثابتة لمعارض أهلا رمضان بفروع السلاسل التجارية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

معايير الائتمان في بنوك منطقة اليورو يثير مخاوف الاستثمار قبيل قرار المركزي الأوروبي

تشديد مفاجئ لمعايير الائتمان في بنوك منطقة اليورو يثير مخاوف على الاستثمار قبيل قرار المركزي الأوروبي
تشديد مفاجئ لمعايير الائتمان في بنوك منطقة اليورو يثير مخاوف على الاستثمار قبيل قرار المركزي الأوروبي
أ ش أ

شددت بنوك منطقة اليورو بشكل غير متوقع معايير الإقراض للشركات في نهاية عام 2025، ما أثار تساؤلات بشأن آفاق الاستثمار والنشاط الاقتصادي، وذلك قبل أيام من اجتماع البنك المركزي الأوروبي لتحديد أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

وقال البنك المركزي الأوروبي، الثلاثاء، في مسحه الفصلي لإقراض البنوك للربع الرابع من العام المنقضى، إن "المخاوف المتعلقة بتوقعات أوضاع الشركات والاقتصاد بشكل عام، إلى جانب انخفاض شهية البنوك للمخاطر، أسهمت في هذا التشديد".

وأضاف المسح أنه عند سؤال البنوك عن تأثير التغيرات في السياسات التجارية وحالة عدم اليقين المرتبطة بها، اعتبر نحو نصفها أن مستوى تعرضها "مهم"، متوقعة تشديدًا طفيفًا إضافيًا لمعايير الإقراض للشركات خلال الربع الأول من عام 2026.

وتعد اتجاهات الإقراض مؤشرًا رئيسيًا يعتمد عليه المركزي الأوروبي لقياس مدى انتقال السياسة النقدية إلى الاقتصاد الحقيقي. ورغم أن مسئولى البنك خلصوا في ديسمبر إلى أن انتقال آثار خفض الفائدة لا يزال سلسًا، فإنهم دعوا إلى متابعة دقيقة في ظل مخاوف من تصحيح مفاجئ في الأسواق المالية.

وأشار تدوين نشره أربعة اقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي إلى أن التعافي الأخير في الائتمان جاء أبطأ مقارنة بفترات سابقة، مؤكدين الدور المحوري لإقراض البنوك في دعم النشاط الاقتصادي الحقيقي.

وعلى الرغم من الضغوط، أظهرت منطقة اليورو قدرًا من الصمود، إذ سجل الاقتصاد نموًا بنسبة 0.3% في الربع الرابع من العام الماضي، متجاوزًا التوقعات، ما يدعم التوجه للإبقاء على تكاليف الاقتراض دون تغيير خلال اجتماع الخميس المقبل. غير أن التقلبات المرتبطة بالسياسات التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترامب لا تزال تمثل عامل مخاطر.

وكشف التقرير أيضًا عن ارتفاع طفيف جديد في شهية الشركات للاقتراض، موضحًا أن «الطلب على القروض جاء مدفوعًا أساسًا بزيادة الحاجة إلى تمويل المخزونات ورأس المال العامل واحتياجات تمويل أخرى، في حين ظل الاستثمار الثابت ذا تأثير محايد فى المجمل ".

وفيما يتعلق بقطاع الإسكان، أفاد البنك المركزي الأوروبي بزيادة أخرى في الطلب على الائتمان، إلى جانب تخفيف طفيف لمعايير الإقراض.

بنوك منطقة اليورو معايير الإقراض للشركات آفاق الاستثمار النشاط الاقتصادي اجتماع البنك المركزي الأوروبي تحديد أسعار الفائدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

أرشيفية

بعد تخطيها الـ 7000جنيه.. رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح مهمة للمواطنين

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 2 فبراير 2026 كاملة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 3 فبراير 2026 كاملة

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

الفنان محمود حجازي

الكاميرات تفجر مفاجأة بقضية محمود حجازي.. والفنان: اتحرشت بيا

صورة تعبيرية

بعد شكاوى من التطبيق.. حالات إنهاء الخدمة بسبب تعاطي المخدرات تحت قبة البرلمان

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب

العطيفي لرئيس البرلمان: "إزاي يا ريس تدي الكلمة لنواب الحزب قبلي؟".. وبدوي يرد

استخراج برنت تأمينات

استخراج برنت تأمينات أول مرة.. رابط الاستعلام الفوري

ترشيحاتنا

سيارات

أخبار السيارات| تويوتا تتعرض للاختراق والسرقة.. وكيا تصلح ميزة يكرهها جميع السائقين

هواتف أوبو Find X9

باقوى معالج وقوة شحن جبارة | أوبو تغزو الأسواق بهاتف جديد .. إليك اهم مواصفاته

تويوتا

سيارات تويوتا تتعرض للاختراق والسرقة.. كيف تحمي سيارتك؟

بالصور

هل لصقات الظهر آمنة؟.. أوقات استخدامها وفوائدها

ماذا تعرف عن لصقات الظهر؟
ماذا تعرف عن لصقات الظهر؟
ماذا تعرف عن لصقات الظهر؟

قبل رمضان.. اعرف طريقة تحضير البلح باللبن

قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن
قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن
قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن

حملات مكبرة لإعادة الانضباط للشوارع واستعادة المظهر الحضاري بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

بعد حجب لعبة روبلوكس ..دليلك الذكي لتوجيه طفلك لاستخدام الألعاب الإلكترونية دون خوف

بعد حجب لعبة روبلوكس..دليلك الذكي لتوجيه طفلك لاستخدام الألعاب الإلكترونية دون خوف
بعد حجب لعبة روبلوكس..دليلك الذكي لتوجيه طفلك لاستخدام الألعاب الإلكترونية دون خوف
بعد حجب لعبة روبلوكس..دليلك الذكي لتوجيه طفلك لاستخدام الألعاب الإلكترونية دون خوف

فيديو

التحقيق مع الفنان محمود حجازي

التحقيق مع الفنان محمود حجازى لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل أحد فنادق القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد