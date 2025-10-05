الأسرع منذ 12 عاما .. نمو القطاع الخاص في لبنان خلال سبتمبر 2025

سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي في لبنان قراءة أعلى من المستوى المحايد البالغ 50 نقطة للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر 2025.

ارتفع مؤشر مديري المشتريات في لبنان ليسجل 51.5 نقطة خلال سبتمبر الماضي مقابل 50 نقطة في شهر أغسطس 2025. مما يشير لتحسين النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني في سبتمبر 2025 بأسرع معدل منذ بدء الدراسة في مايو 2013 .



وتجاوزت قراءة المؤشر خلال شهر سبتمبر 2025 المستوى المحايد بين النمو والانكماش.

والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.

وأشار مؤشر PMI لبنك بلوم لبنان، إلى ارتفاع مؤشري الإنتاج والطلبيات الجديدة بأسرع معدل في تاريخ الدراسة في نهاية الربع الثالث من العام، ما دفع الشركات إلى زيادة كمية مشترياتها وبناء مخزونها.

استقرار معدلات التوظيف

وبالنسبة للتوظيف، فقد أشارت نتائج الدراسة الأخيرة إلى استقرار أعداد الموظفين بعد الانخفاض الطفيف في أعداد الموظفين لستة أشهر. وشهدت الأعمال غير المنجزة لدى القطاع الخاص اللبناني ارتفاعا أسرع بسبب الزيادة المتزامنة في الطلبيات الجديدة. وارتفع معّدل تراكم الأعمال غير المنجزة إلى أعلى معدل منذ سبعة أشهر.

رغم النمو.. توقعات متشائمة

وقدمت شركات القطاع الخاص اللبناني توقعات متشائمة بشأن النشاط التجاري لإثني عشر شهراً المقبلة وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة أن التوقعات المتشائمة تُنسب إلى المخاوف الأمنية.