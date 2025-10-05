قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نواب وسياسيون: نصر أكتوبر سيظل علامة فارقة ونقطة مضيئة في تاريخ مصر
الأرصاد: منخفض جوي يضرب عدة محافظات.. أمطار غزيرة منتصف الأسبوع
برلماني: دعم الحكومة للقطاع الزراعي خطوة استراتيجية لحماية صغار الفلاحين
الرئيس الفرنسي يعين حكومة جديدة
انطلاق حفل مدحت صالح في قصر عابدين
مندوبو 8 دول يشيدون بمهنية وخبرة مرشح مصر لمنصب مدير عام اليونسكو
موعد شهر رمضان 2026- 1447هــ
الأوقاف: التعليم من أشرف المهن وأعظمها أثرًا في بناء الإنسان
شيكا رجل مباراة فاركو ووادي دجلة بالدوري
دوري أبطال إفريقيا| تأهل بيراميدز لدور الـ 32 بعد فوزه على الجيش الرواندي
الخارجية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى انتصارات 6 أكتوبر
أسعار الذهب اليوم.. الجنيه وصل كام؟
اقتصاد

الأسرع منذ 12 عاما .. نمو القطاع الخاص في لبنان خلال سبتمبر 2025

علم لبنان- صورة أرشيفية
علم لبنان- صورة أرشيفية
علياء فوزى

سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي في لبنان قراءة أعلى من المستوى المحايد البالغ 50 نقطة للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر 2025.

ارتفع  مؤشر مديري المشتريات في لبنان  ليسجل 51.5 نقطة خلال سبتمبر الماضي مقابل 50 نقطة في شهر أغسطس 2025. مما يشير لتحسين النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني في سبتمبر 2025 بأسرع معدل منذ بدء الدراسة في مايو 2013 .


وتجاوزت  قراءة المؤشر خلال شهر سبتمبر 2025 المستوى المحايد بين النمو والانكماش.

والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.

وأشار مؤشر PMI لبنك بلوم لبنان، إلى ارتفاع مؤشري الإنتاج والطلبيات الجديدة بأسرع معدل في تاريخ الدراسة في نهاية الربع الثالث من العام، ما دفع الشركات إلى زيادة كمية مشترياتها وبناء مخزونها. 

استقرار معدلات التوظيف

وبالنسبة للتوظيف، فقد أشارت نتائج الدراسة الأخيرة إلى استقرار أعداد الموظفين بعد الانخفاض الطفيف في أعداد الموظفين لستة أشهر. وشهدت الأعمال غير المنجزة لدى القطاع الخاص اللبناني ارتفاعا أسرع بسبب الزيادة المتزامنة في الطلبيات الجديدة. وارتفع معّدل تراكم الأعمال غير المنجزة إلى أعلى معدل منذ سبعة أشهر.

رغم النمو.. توقعات متشائمة 

وقدمت شركات القطاع الخاص اللبناني توقعات متشائمة بشأن النشاط التجاري لإثني عشر شهراً المقبلة وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة أن التوقعات المتشائمة تُنسب إلى المخاوف الأمنية.

