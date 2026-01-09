تعطل قنوات الحكومة الإيرانية على تيليجرام

أفادت تقارير إعلامية بأن جميع القنوات الرسمية التابعة للحكومة الإيرانية على تطبيق "تيليجرام" توقفت عن العمل بشكل مفاجئ منذ أكثر من ساعة، دون صدور تعليق رسمي من طهران حول أسباب العطل.



ولم يتضح بعد ما إذا كان التوقف مرتبطًا بمشكلات تقنية في المنصة، أم بإجراءات أمنية أو تنظيمية داخل إيران، حيث يعد "تيليغرام" من أهم منصات التواصل المستخدمة لنشر البيانات الحكومية والوصول إلى الجمهور.



وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الساحة الإيرانية heightened sensitivities (توترات متصاعدة) على خلفية ملفات سياسية واقتصادية داخلية، وسط ترقب لمواقف السلطات بشأن آلية التواصل مع المواطنين خلال الفترة المقبلة.