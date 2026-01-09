أستاذ جراحة روبوتية: ثورة طبية بعد إجراء روبوت صيني لعملية جراحية معقدة

قال الدكتور مهند الأنصاري، أستاذ الجراحة الروبوتية، إن الوضع الحالي يشهد تطورات متسارعة في مجال الجراحات الروبوتية وجراحات الذكاء الاصطناعي، حيث قام الروبوت الصيني «توماي» بإجراء جراحة معقدة في القنوات الصفراء، والتي تُعد من أعقد جراحات الكبد والبنكرياس، نظرًا لإحاطتها بنسيج معقد من الشرايين والأوردة.

وتابع، في مداخلة عبر «زووم» خلال برنامج صباح جديد، الذي تقدمه الإعلاميتان شروق وجدي وشيرين عساس على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الروبوتات تشهد في الوقت الحالي انتشارًا واسعًا في العديد من الدول، مثل الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب عدد من الدول العربية والأفريقية.

وأشار إلى أن الروبوتات نجحت في بداية التجربة أن تُجري عمليات جراحية تقليدية، ثم جرى تزويدها بأنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة أسهمت في تطوير أدائها، وصولًا إلى المستوى المتقدم الذي نشهده حاليًا، مؤكدًا على أنه رغم هذا التقدم الكبير في الجراحات الروبوتية، إلا أنه لا بد من خضوعها للإشراف البشري.