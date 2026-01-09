سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 9-1-2026

شهد سعر الذهب مع بدء تعاملات مساء اليوم الجمع الموافق 9-1-2026، ارتفاعًا داخل محلات الصاغة المصرية.

صعود طفيف

وارتفع سعر الجرام الواحد من الذهب مقارنة بما كان عليه أمس بمقدار 15 جنيه على الأقل بمختلف الأعيرة الذهبية.

تحركات أسبوعية

قبل احتفالات عيد الميلاد المجيد والكريسماس؛ فقد سعر الذهب ما يقارب من 200 جنيه على الأقل بعد صعود قارب لـ6آلاف جنيه في الجرام الواحد.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ سعر جرام الذهب في آخر تحديث له اليوم نحو 5960 جنيه .

سعر عيار 24 اليوم

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6811 جنيه للبيع و 68455 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5960 جنيه للبيع و 5990 جنيه للشراء

سعر عيار 18اليوم

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشار نحو 5108 جنيه للبيع و 5134 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3973 جنيه للبيع و 3993 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب إلي نحو 47.68 ألف جنيه للبيع و 47.92 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 4481 دولار للبيع و 4482 دولار للشراء

سعر الذهب العالمي

واصلت أسعار الذهب خسائرها في الأسواق الآسيوية، متراجعة عن مكاسب حادة سجلتها في مطلع الأسبوع، في ظل قوة الدولار الأمريكي التي ضغطت على شهية المستثمرين تجاه المعدن النفيس، وذلك قبيل صدور بيانات مهمة عن سوق العمل في الولايات المتحدة.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% ليصل إلى 4,436.62 دولار للأوقية، فيما تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% إلى 4,442.86 دولار للأوقية، مع اتجاه المتعاملين إلى جني الأرباح بعد موجة الارتفاعات الأخيرة.

وأدت قوة الدولار إلى زيادة تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى، حيث استقر مؤشر الدولار الأمريكي بعد جلستين متتاليتين من المكاسب؛ وفق ما ذكره موقع (إنفستنج) الأمريكي.

ويترقب المستثمرون بحذر صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة غدا الجمعة، والذي يُعد مؤشرًا رئيسيًا قد يؤثر على توقعات السياسة النقدية لمجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي وقد تعزز بيانات التوظيف الأضعف من الرهانات على خفض أسعار الفائدة، ما يدعم جاذبية الذهب كملاذ تحوطي في بيئة تتسم بانخفاض العوائد.

وسجلت المعادن النفيسة والصناعية الأخرى أيضًا انخفاضات خلال تعاملات الخميس، حيث هبطت أسعار الفضة بنسبة 2.3% إلى 76.32 دولار للأوقية، فيما تراجع البلاتين بنسبة 4.3% إلى 2,207.60 دولار للأوقية.