قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منخفض جوي يعصف بالقطاع.. نازحو غزة يواجهون العاصفة بخيام مهترئة
يصعب رصده.. حدث فلكي عن كوكب المريخ اليوم الجمعة
دعاء المغرب لتفريج الكرب وزوال كل ضائقة.. لا تفوت فرصة الاستجابة بعد الصلاة
شاهد.. غرفة ملابس منتخبي السنغال ومالي قبل اللقاء في كأس أمم إفريقيا
طاقم تحكيم سنغالي يقود مواجهة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي أمم إفريقيا
500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
نواب أوروبيون: تعليق اتفاق التجارة مع أمريكا بعد تهديدات ترامب بالسيطرة على جرينلاند
حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة بالمحافظات.. اعرف أماكن سقوط الأمطار
البحرية الأمريكية تحتجز ناقلة النفط أولينا في البحر الكاريبي
عودة منتخب تونس على طائرة عادية وسط الركاب بعد الخروج من أمم أفريقيا
حقيقة زيادة أسعار السجائر في الأسواق خلال أيام ..الشعبة توضح
خلوا بالكم.. مركز تغير المناخ: عاصفة وأمطار على هذه المحافظات خلال ساعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 9-1-2026

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

شهد سعر الذهب مع بدء تعاملات مساء اليوم الجمع الموافق 9-1-2026، ارتفاعًا داخل محلات الصاغة المصرية.

صعود طفيف

وارتفع سعر الجرام الواحد من الذهب مقارنة بما كان عليه أمس بمقدار 15 جنيه على الأقل بمختلف الأعيرة الذهبية.

أسعار الذهب اليوم

تحركات أسبوعية

قبل احتفالات عيد الميلاد المجيد والكريسماس؛ فقد سعر الذهب ما يقارب من 200 جنيه على الأقل بعد صعود قارب لـ6آلاف جنيه في الجرام الواحد.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ سعر جرام الذهب في آخر تحديث له اليوم نحو  5960 جنيه .

سعر عيار 24 اليوم

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة  نحو 6811 جنيه للبيع و 68455 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5960 جنيه للبيع و 5990 جنيه للشراء

اسعار الذهب اليوم

سعر عيار 18اليوم

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشار نحو 5108 جنيه للبيع و 5134 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3973 جنيه للبيع و 3993 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب إلي نحو 47.68 ألف جنيه للبيع و 47.92 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 4481 دولار للبيع و 4482 دولار للشراء

للمرة الأولى في تاريخه.. الذهب يتجاوز 4500 دولار للأوقية مدعوما بالتوترات الجيوسياسية

سعر الذهب العالمي 

واصلت أسعار الذهب خسائرها  في الأسواق الآسيوية، متراجعة عن مكاسب حادة سجلتها في مطلع الأسبوع، في ظل قوة الدولار الأمريكي التي ضغطت على شهية المستثمرين تجاه المعدن النفيس، وذلك قبيل صدور بيانات مهمة عن سوق العمل في الولايات المتحدة.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% ليصل إلى 4,436.62 دولار للأوقية، فيما تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% إلى 4,442.86 دولار للأوقية، مع اتجاه المتعاملين إلى جني الأرباح بعد موجة الارتفاعات الأخيرة.

الذهب

وأدت قوة الدولار إلى زيادة تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى، حيث استقر مؤشر الدولار الأمريكي بعد جلستين متتاليتين من المكاسب؛ وفق ما ذكره موقع (إنفستنج) الأمريكي.

ويترقب المستثمرون بحذر صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة غدا الجمعة، والذي يُعد مؤشرًا رئيسيًا قد يؤثر على توقعات السياسة النقدية لمجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي وقد تعزز بيانات التوظيف الأضعف من الرهانات على خفض أسعار الفائدة، ما يدعم جاذبية الذهب كملاذ تحوطي في بيئة تتسم بانخفاض العوائد.

وسجلت المعادن النفيسة والصناعية الأخرى أيضًا انخفاضات خلال تعاملات الخميس، حيث هبطت أسعار الفضة بنسبة 2.3% إلى 76.32 دولار للأوقية، فيما تراجع البلاتين بنسبة 4.3% إلى 2,207.60 دولار للأوقية.

سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر الجنيه الذهب سعر أوقية الذهب سعر جرام الذهب مال واعمال اخبار مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

رسميًا.. زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة في هذا الموعد

الديزل مدير جيم الشيخ زايد

صديق مدير جيم الشيخ زايد: كان بطل العالم والمتهم هدده وضربه بالنار ومضرب بيسبول

مدير الجيم المصاب

خناقة ورصاص ودمـ.ـاء.. القصة الكاملة لإطلاق بودي جارد الرصاص على مدير جولدن جيم بالشيخ زايد.. صور

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 يناير 2026.. صعود عيار 21

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 ينخفض تحت 6 آلاف جنيه

الطقس في مصر

6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة الآن | حالة الطقس اليوم

ارتفاع الذهب اليوم

ارتفاع الذهب اليوم.. سعر عيار 21 يقفز 50 جنيها دفعة واحدة

المتهمة

قبل سفرها للخارج .. ضبط سيدة حاولت تهريب حشيش وأفيون بمطار القاهرة

ترشيحاتنا

ريهام عبد الغفور

ريهام عبد الغفور تتذكر والدها الراحل بكلمات مؤثرة

درة

درة تشارك جمهورها بصور من كواليس مسلسل علي كلاي | شاهد

أحمد عبد الحميد

مش هقدر أكلم حد.. أحمد عبد الحميد يعلن وفاة ابنته بعد والده بأيام

بالصور

أوقاف الشرقية: استمرار اختبارات مسابقة خطباء المكافأة حتى 4 فبراير

اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ 507 ندوة لتمكين ومناهضة العنف خلال 2025

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

آية سماحة ضيفة ليلة فونطاستيك مع أبلة فاهيتا.. صور

ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا
ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا
ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا

ترامب يشكل نظاما دوليا جديدا منطقه القوة.. وينهي مستقبل النظام العالمي متعدد الأقطاب

الرئيس ترامب
الرئيس ترامب
الرئيس ترامب

فيديو

رد لقاء الخميسي علي أزمة زوجها

كل اللي بيتقال مش صح.. لقاء الخميسي تنفي أي تصريحات حول أزمة محمد عبد المنصف

ابنة شيرين عبدالوهاب

ابنة شيرين عبد الوهاب تبهر جمهور التيك توك بمليون مشاهدة في ساعات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد