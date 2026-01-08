قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أنا حامل في طفل.. اعترافات صادمة للمتهمة بقتـ.ل زوجها في المرج| خاص
الاستثمار العقاري تحت الضغط.. الضريبة العقارية تثقل كاهل الطبقة المتوسطة
كوريا الجنوبية ترسل رسالة ودّ إلى بيونغ يانغ مستخدمة «بطريقين يتعانقان»
سوريا .. مصرع 5 أشخاص وإصابة 33 من المدنيين بنيران قسد في حلب
وصول جثمان الراحل مراد وهبه كنيسة مار مرقس للجنازة| صور
رامي وحيد يكشف لـ صدى البلد حقيقة وجود جزء ثان من حلم العمر.. خاص
حبس المتهمة المتسببة في حادث دهس طالبة التجمع سنة
هل تضرب الزلازل مصر في 2026؟.. البحوث الفلكية يوضح الحقيقة الكاملة
3 عروض.. مصير محمد عواد من الاستمرار مع الزمالك
وزير الخارجية الإسرائيلي يحذر من قمع الأكراد في حلب.. ويطالب المجتمع الدولي بالتحرّك
قرار جمهوري بتعيين شريف خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات
4 قرارات عاجلة لتأمين امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 من التسريب والغش
الذهب يتراجع في آسيا مع صعود الدولار وترقب بيانات الوظائف الأمريكية

واصلت أسعار الذهب خسائرها خلال تعاملات اليوم /الخميس/، في الأسواق الآسيوية، متراجعة عن مكاسب حادة سجلتها في مطلع الأسبوع، في ظل قوة الدولار الأمريكي التي ضغطت على شهية المستثمرين تجاه المعدن النفيس، وذلك قبيل صدور بيانات مهمة عن سوق العمل في الولايات المتحدة.


وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% ليصل إلى 4,436.62 دولار للأوقية، فيما تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% إلى 4,442.86 دولار للأوقية، مع اتجاه المتعاملين إلى جني الأرباح بعد موجة الارتفاعات الأخيرة.


وأدت قوة الدولار إلى زيادة تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى، حيث استقر مؤشر الدولار الأمريكي بعد جلستين متتاليتين من المكاسب؛ وفق ما ذكره موقع (إنفستنج) الأمريكي.


ويترقب المستثمرون بحذر صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة غدا الجمعة، والذي يُعد مؤشرًا رئيسيًا قد يؤثر على توقعات السياسة النقدية لمجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي وقد تعزز بيانات التوظيف الأضعف من الرهانات على خفض أسعار الفائدة، ما يدعم جاذبية الذهب كملاذ تحوطي في بيئة تتسم بانخفاض العوائد.


وسجلت المعادن النفيسة والصناعية الأخرى أيضًا انخفاضات خلال تعاملات الخميس، حيث هبطت أسعار الفضة بنسبة 2.3% إلى 76.32 دولار للأوقية، فيما تراجع البلاتين بنسبة 4.3% إلى 2,207.60 دولار للأوقية.


كما انخفضت العقود القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.3% إلى 12,854.20 دولار للطن، بينما استقرت العقود الآجلة للنحاس في الولايات المتحدة عند 5.85 دولار للرطل.
 

