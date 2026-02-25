حسن الرداد يتذكر والدته الراحلة بكلمات مؤثرة

أحيا الفنان حسن الرداد ذكرى وفاة والدته فاديه، بكلمات مؤثرة عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام».

ونشر حسن الرداد صورة تجمعه بوالدته الراحلة، وعلق كاتبا: «اللهم يا رب الرحمات الواسعة في هذا الشهر الفضيل، ارحم ماما فادية الرداد رحمة واسعة، إن تغفر لها وأن تؤنس وحدتها وأن تنعم عليها بنعيم الجنة. اللهم ارحم أمي واغفر لها وآنس وحشتها وآمن ظلمة قبرها واجعل الفردوس الأعلى من الجنة منزلة لها يا رب العالمين... استودعتك الله الذي لا تضيع ودائعه».

ويذكر أنه قد نشر الفنان حسن الرداد، عبر صفحته الرسمية على تطبيق الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، صورة أثناء تسجيل مسلسله الإذاعي الجديد" الإسكندر الأصغر".

مسلسل الإسكندر الأصغر من تأليف أحمد درويش، ومن إخراج تامر حسني، ومقرر عرضه علي الإذاعة المصرية خلال شهر رمضان الكريم.



وبدأ حسن الرداد تصوير دوره ضمن أحداث فيلمه "طه الغريب" بأحد الأماكن الخاصة بالفيلم .

وتعتبر رواية "طه الغريب" من اهم الروايات التي قد لاقت نجاحا جماهيريا كبيرا خلال الفترة الماضية ولذلك قد قرر صناع العمل بتحويلها الي عمل سينمائي .

"طه الغريب" من بطولة حسن الرداد وتارا عماد و من تأليف الكاتب محمد صادق و انتاج محمد احمد السبكي وإخراج عثمان ابو لبن ومن المقرر ان يتم تحديد ميعاد عرضة بالسينمات بعد الانتهاء من تصوير مشاهدة.