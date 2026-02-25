طلاب جامعة إندونيسيا يطورون نظارات ذكية تساعد المكفوفين على الركض بأمان

أ ش أ

نجح فريق من طلاب جامعة إندونيسيا في تطوير نظارات تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، لمساعدة المكفوفين على الركض بأمان.

وذكرت شبكة تليفزيون “بريكس” الدولية اليوم، الأربعاء، أن هذه النظارات تتميز بأنها خفيفة الوزن، ومزودة بمستشعرات ونظام معالجة مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يجعلها قادرة على تحليل البيئة المحيطة وتوفير إرشادات صوتية تمكن المستخدم من تحديد مسارات الجري، وتجنب العوائق أثناء التمرين.

وقد تم تصميم النظارات لتكون موفرة للطاقة ومريحة وسعرها مناسب، بهدف مساعدة المكفوفين وضعاف البصر على ممارسة الرياضة.