قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"أنا لم أضع الكلام في فمك".. نقاش حاد بين محلل أمريكي ومذيعة القاهرة الإخبارية
انخفاض بالحرارة ونشاط رياح وأمطار.. حالة الطقس اليوم الأربعاء في مصر
أسواق غزة تعود للحياة مع حلول شهر رمضان
متظاهرون في تل أبيب يتهمون إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة
الدولار يقفز عالميًا وسط تصاعد التوترات .. واليورو يُواصل خسائره
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026
بدء تطبيق مواعيد الدراسة في رمضان بجميع المدارس .. غداً
ميدو يساند معتمد جمال: المنافسة على كل البطولات مستحيلة بنواقص الزمالك
خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 18-2-2026 .. والقنوات الناقلة
15 يوم إجازة سنوية وأيام دراسية مدفوعة .. تفاصيل حقوق الموظفين وفقًا للقانون
سعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 18-2-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد ظهورهما الأخير .. حسن الرداد لـ إيمي ودنيا سمير غانم : دايماً ناجحين

ايمي سمير غانم ودنيا سمير غانم
ايمي سمير غانم ودنيا سمير غانم
منار نور

اشاد الفنان حسن الرداد بظهور ايمي سمير غانم وشقيقتها دنيا في احد الحلقات التلفزيونية مع أبلة فاهيته 


ونشر الرداد صورة تجمع ايمي ودنيا سمير غانم عبر حسابه الشخصي فيس بوك وعلق قائلا:" Amy Samir Ghanem  
ماشاء الله حلقة #ايمى و #دنيا مع #ابله_فاهيتا 
كانت  خطيرة و كلها ضحك و طبيعيه، إن شاء الله دايما ناجحين و تعملوا لنا أعمال كتير قوى حلوة و لذيذة زيكم.".

أجابت إيمي سمير غانم عن اغرب سؤال موجه لها من أبله فاهيتا الدمية الشهيرة، حيث كان كان نفسك تربي إي؟.

وقالت إيمي سمير غانم، خلال برنامج أبلة فاهيتا المذاع على فضائية، أم بي سي مصر: نفسي أربي حمار وممكن يعيش معايا في البيت.

على صعيد آخر، تحدثت إيمي عن صفات والدتها الراحلة دلال عبدالعزيز، واصفة إياها بـالجدعة، بينما وصفت نفسها بكلمات ساخرة قائلة: أنا واطية قوي ومبسألش على حد خالص، مؤكدة أن شقيقتها دنيا هي من ورثت صفات والدتها، وفيما يخص زوجها حسن الرداد، تمنت أن تغير فيه صفة الطيبة الزائدة.

ايمي سمير غانم حسن الرداد أبلة فاهيته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

تحذير من رياح مثيرة للأتربة تضرب القاهرة و6 مناطق أخرى.. والأرصاد تُحدد الموعد

دار الإفتاء

لو مسافر السعودية تفطر ولا تصوم غدا؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

السعودية

ميراث الزوج .. حكم قضائي سعودي يُنصف مصرية ويمنحها مليارًا و800 ألف جنيه

التمر فى رمضان

الممنوعون من التمر فى رمضان .. 7 أشخاص يتعرضون لمضاعفات خطيرة

الدواجن

أسعار الدواجن ترتفع قبل رمضان .. والزراعة تكشف مفاجأة عن موعد الانخفاض | خاص

موعد أول أيام عيد الفطر

رمضان 30 يومًا.. ننشر موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

هل الخميس إجازة بمناسبة اول ايام رمضان؟

هل الخميس إجازة بمناسبة أول أيام رمضان؟

برنامج رامز جلال

غضب النجوم وانهيارهم في مقلب برنامج رامز ليفل الوحش

ترشيحاتنا

ثالث أيام أسبوع الدعوة الإسلامية الـ17

تفاصيل ثالث أيام أسبوع الدعوة الإسلامية الـ17 لـ البحوث الإسلامية بجامعة الأقصر

توزيع 100 ألف كرتونة غذائية

الأوقاف: توزيع 100 ألف كرتونة غذائية بمناسبة شهر رمضان بجميع محافظات

هلال شهر رمضان

كيف يتم التكامل بين الرؤية الشرعية والحسابات الفلكية في مصر؟ أمين الإفتاء يوضح

بالصور

لسحور أول يوم رمضان .. طريقة عمل الفول بالدقة في المنزل

طريقة عمل الفول بالدقة
طريقة عمل الفول بالدقة
طريقة عمل الفول بالدقة

نصائح لمرضى السكري في أول يوم رمضان .. إرشادات طبية لصيام آمن

خطوات مهمة على مرضى السكري إتخاذها في اليوم الأول من رمضان
خطوات مهمة على مرضى السكري إتخاذها في اليوم الأول من رمضان
خطوات مهمة على مرضى السكري إتخاذها في اليوم الأول من رمضان

طريقة عمل بلح الشام في المنزل.. مقرمش من الخارج وطري من الداخل

طريقة عمل بلح الشام
طريقة عمل بلح الشام
طريقة عمل بلح الشام

أسباب الإصابة بحصوات المرارة .. عوامل خطر يجب الانتباه إليها

حصوات المرارة
حصوات المرارة
حصوات المرارة

فيديو

عطرك قد يهدد خطوبتك

عطور شهيرة تحتوي على مواد كيميائية قد تسبّب تساقط الشعر وزيادة الوزن | فيديوجراف

أوباما و الكائنات الفضائية

سر يكشفه باراك أوباما عن الكائنات الفضائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

المزيد