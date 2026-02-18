بعد ظهورهما الأخير .. حسن الرداد لـ إيمي ودنيا سمير غانم : دايماً ناجحين

اشاد الفنان حسن الرداد بظهور ايمي سمير غانم وشقيقتها دنيا في احد الحلقات التلفزيونية مع أبلة فاهيته



ونشر الرداد صورة تجمع ايمي ودنيا سمير غانم عبر حسابه الشخصي فيس بوك وعلق قائلا:" Amy Samir Ghanem

ماشاء الله حلقة #ايمى و #دنيا مع #ابله_فاهيتا

كانت خطيرة و كلها ضحك و طبيعيه، إن شاء الله دايما ناجحين و تعملوا لنا أعمال كتير قوى حلوة و لذيذة زيكم.".

أجابت إيمي سمير غانم عن اغرب سؤال موجه لها من أبله فاهيتا الدمية الشهيرة، حيث كان كان نفسك تربي إي؟.

وقالت إيمي سمير غانم، خلال برنامج أبلة فاهيتا المذاع على فضائية، أم بي سي مصر: نفسي أربي حمار وممكن يعيش معايا في البيت.

على صعيد آخر، تحدثت إيمي عن صفات والدتها الراحلة دلال عبدالعزيز، واصفة إياها بـالجدعة، بينما وصفت نفسها بكلمات ساخرة قائلة: أنا واطية قوي ومبسألش على حد خالص، مؤكدة أن شقيقتها دنيا هي من ورثت صفات والدتها، وفيما يخص زوجها حسن الرداد، تمنت أن تغير فيه صفة الطيبة الزائدة.