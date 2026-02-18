نورهان شاكر تحصل على درجة الماجستير في العلوم والتربية بتقدير امتياز |صور

حصلت الباحثة نورهان شاكر يحيى سيف شلش على درجة الماجستير من كلية التربية بجامعة القاهرة بتقدير «امتياز»، عن رسالتها التي تناولت “فاعلية استراتيجية مقترحة قائمة على المدخل البصري في تنمية التحصيل ومهارات التفكير التفاعلي في مادة الأحياء لدى طلاب المرحلة الثانوية”.

وجاءت الدراسة في إطار السعي للتصدي لضعف التحصيل ومحدودية مهارات التفكير التفاعلي لدى طلاب الصف الثاني الثانوي، من خلال إعداد استراتيجية تعليمية مقترحة قائمة على المدخل البصري، والتحقق من مدى فاعليتها في تحسين مستوى التحصيل وتنمية مهارات التفكير التفاعلي.

وتكوّنت لجنة الإشراف والمناقشة على الرسالة من: الأستاذة الدكتورة أميمة محمد عفيفي، أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية – جامعة القاهرة (مشرفًا ورئيسًا)، الدكتورة سميرة السيد عبدالعال (عضوًا)، الدكتور حسن صالح الخولي، أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس بالكلية (مشرفًا وعضوًا)، الدكتورة آيات حسن صالح الخولي، أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية البنات – جامعة عين شمس (عضوًا).

وتهدف الدراسة إلى التصدي لضعف التحصيل في مادة الأحياء ومهارات التفكير التفاعلي لدى طلاب الصف الثاني الثانوي، كما تسعى الباحثة إلى إعداد استراتيجية مقترحة قائمة على المدخل البصري، والتحقق من فاعليتها في تنمية التحصيل ومهارات التفكير التفاعلي.