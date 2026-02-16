إيمي سمير غانم توجه رسالة لشقيقتها في الفلانتين: وجودك بيخليني أقوى

وجهت الفنانة دنيا سمير غانم، رسالة لشقيقتها "إيمي" بعد ظهورها ضيفة بحلقتها ببرنامج "أبلة فاهيتا" المذاع على قناة"إم بي سي مصر".



وشاركت دنيا، صورتها مع شقيقتها ببرنامج "أبلة فاهيتا"، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "استمتعت بوجودي كضيفة في حلقة أخف دم وأطيب وأجمل وأحن نجمة في الدنيا اللي دايما بفتخر بيها أختي النجمة إيمي سمير غانم".



وأضافت: "شكرا لفريق برنامج أبلة فاهيتا الرائع والجمهور الجميل جدا جدا اللي كان محسسنا بحب وسعادة وتشجيع كبير.. يا رب تكون الحلقة عجبتكوا وكل سنة وانتوا طيبين".

أجابت إيمي سمير غانم عن اغرب سؤال موجه لها من أبله فاهيتا الدمية الشهيرة، حيث كان كان نفسك تربي إي؟.

وقالت إيمي سمير غانم، خلال برنامج أبلة فاهيتا المذاع على فضائية، أم بي سي مصر: نفسي أربي حمار وممكن يعيش معايا في البيت.

على صعيد آخر، تحدثت إيمي عن صفات والدتها الراحلة دلال عبدالعزيز، واصفة إياها بـالجدعة، بينما وصفت نفسها بكلمات ساخرة قائلة: أنا واطية قوي ومبسألش على حد خالص، مؤكدة أن شقيقتها دنيا هي من ورثت صفات والدتها، وفيما يخص زوجها حسن الرداد، تمنت أن تغير فيه صفة الطيبة الزائدة.