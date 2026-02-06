في يوم الجمعة.. دنيا سمير غانم تذكر والديها بالدعاء

تذكرت الفنانة دنيا سمير غانم والديها الراحلين الفنان سمير غانم و الفنانة دلال عبد العزيز، بالدعاء وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.



وكتبت دنيا سمير غانم: "اللهم في يوم الجمعة اغفرهم وارحمهم و اجعلهم في الفردوس الاعلى.

وكانت قد عبّرت الفنانة دنيا سمير غانم عن سعادتها الكبيرة بتصدر مسرحيتها «إنستونا» قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة عبر منصة «شاهد»، بعد أن حصدت المركز الأول على مستوى الوطن العربي والعالم.

وشاركت دنيا جمهورها فرحتها بهذا النجاح، من خلال صورة نشرتها عبر خاصية «الاستوري» على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، واكتفت بوضع ثلاثة قلوب، في تعبير بسيط عن سعادتها بتصدر العمل المركز الأول على منصة «شاهد»