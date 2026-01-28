دنيا سمير غانم تحتفل بصدارة مسرحية «إنستونا» على منصة شاهد

عبّرت الفنانة دنيا سمير غانم عن سعادتها الكبيرة بتصدر مسرحيتها «إنستونا» قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة عبر منصة «شاهد»، بعد أن حصدت المركز الأول على مستوى الوطن العربي والعالم.

وشاركت دنيا جمهورها فرحتها بهذا النجاح، من خلال صورة نشرتها عبر خاصية «الاستوري» على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، واكتفت بوضع ثلاثة قلوب، في تعبير بسيط عن سعادتها بتصدر العمل المركز الأول على منصة «شاهد»





ابطال وصناع مسرحية " أنستونا"

مسرحية «أنستونا» تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، وإنتاج محمد أحمد السبكي، وإخراج خالد جلال، ويشارك فى البطولة بجانب دنيا سمير غانم كل من، بيومى فؤاد، كريم عفيفى، سامى مغاوري، عمرو عبد العزيز، مريم السكرى، بسنت صيام.

وتدور أحداث المسرحية فى إطار كوميدى غنائي استعراضى، حيث تجسد دنيا دور فتاة من حارة شعبية تمتلك صوتاً جميلاً وتحلم بالشهرة، ويساعدها فى ذلك «مايسترو» يكتشف موهبتها، مما يفتح الباب أمام مواقف كوميدية ومفارقات ساخرة تفاعل معها الجمهور بشكل استثنائي.