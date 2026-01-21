محمد ممدوح: كان حلم حياتي أشتغل مع دنيا سمير غانم.. والفنانة ترد

حرصت الفنانة دنيا سمير غانم على الرد على تصريحات الفنان محمد ممدوح الذي قال خلال مقابلته في الراديو ٩٠٩٠: "دنيا سمير غانم كان

حلم حياتي أشتغل معاها.. بحبها وبحترمها جدًا وحقيقي خطيرة وعظيمة".

لترد عليه دنيا سمير غانم عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام قائلة: "يا تايسون أنت بتشرف وبتعلي أي حد بيشتغل معاك، وإن شاء الله

نعمل أعمال كتير جدًا..شكرا على كلامك الجميل".

ومن ناحية أخرى عرضت مؤخرا مسرحية "آنستونا" للنجمه دنيا سمير غانم حصريا علي منصة شاهد وبمجرد طرحها للجمهور فقد احتلت المركز الأول في قائمة الأكثر مشاهدة بالوطن العربي والعالم .

حيث احتلت المركز الأول بدول سويسرا و اسبانيا و تركيا و روسيا و اليابان والهند وإنجلترا و استراليا وفرنسا و الامارات و المغرب والبرتغال و السعودية و كندا والمانيا و الولايات المتحدة الأمريكية و الكويت وقد تفاعل معها رواد السوشيال ميديا بشكل كبير .

مسرحية «أنستونا» للنجمة دنيا سمير غانم، وهى تأليف كريم سامى وأحمد عبدالوهاب، وإنتاج محمد أحمد السبكى، وإخراج خالد جلال، ويشارك فى البطولة بجانب دنيا سمير غانم كل من، بيومى فؤاد، كريم عفيفى، سامى مغاورى، عمرو عبدالعزيز، مريم السكرى، بسنت صيام.