بيومي فؤاد يروج لمسرحية «أنستونا» بطولة دنيا سمير غانم

روج الفنان بيومى فؤاد لمسرحيته «أنستونا»، بطولة الفنانة دينا سمير غانم، والتى من المقرر أن تعرض عبر منصة شاهد، غدا الخميس الموافق 15 يناير الجارى.

وأعاد الفنان بيومى فؤاد نشر برومو المسرحية عبر صفحته الرسمية على موقع «إنستجرام».

وتقدم دنيا سمير غانم أداءً مبهرا فى الغناء والاستعراض، وهو الأمر الذى انعكس على باقى فريق العمل المسرحى الذى اتسم بالكوميديا.

وتتضمن مسرحية «أنستونا» 5 أغانٍ، تقدمها الفنانة دنيا سمير غانم، ومن كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان عمرو مصطفى، توزيع النابلسى، وأحمد وحيد كينج.

مسرحية «أنستونا» للفنانة دنيا سمير غانم، وهى تأليف كريم سامى وأحمد عبد الوهاب، وإنتاج محمد أحمد السبكى، وإخراج خالد جلال، ويشارك فى البطولة بجانب دنيا سمير غانم كل من بيومى فؤاد، وكريم عفيفى، وسامى مغاورى، وعمرو عبد العزيز، ومريم السكرى، وبسنت صيام، ومحمد سراج.

وكان المستشار تركى آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة بالترفيه بالسعودية، أعلن عن مسرحية جديدة من بطولة الفنانة دنيا سمير غانم بعنوان «مكسرة الدنيا».

أبطال مسرحية «مكسرة الدنيا» لـ دنيا سمير غانم

ويشارك فى بطولة مسرحية «مكسرة الدنيا» بجانب دنيا سمير غانم، كل من محمد ثروت، وسامى مغاورى، ومريم محمود الجندى، وكريم عفيفى، وعبد الرحمن ظاظا، وغيرهم من الفنانين.

آخر أعمال دنيا سمير غانم فى المسرح

يذكر أن آخر أعمال الفنانة دنيا سمير غانم فى المسرح كانت مسرحية «أنستونا»، وشاركها البطولة بيومى فؤاد، وسامى مغاورى، وكريم عفيفى، وعمرو عبد العزيز، وبسنت صيام، ومريم السكرى، والعمل من تأليف كريم سامى وأحمد عبد الوهاب، وإخراج خالد جلال وإنتاج محمد أحمد السبكى.