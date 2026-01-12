قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد: تحرك الرمال المثارة باتجاه الشرق وتدهور مستوى الرؤية
حسن الخاتمة يهز القلوب.. شاب يفارق الحياة أثناء صلاة الفجر
وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية
محمد صلاح يشارك الأساطير في إعلان الكرة الجديدة لدوري أبطال أوروبا
تفاصيل مران الأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش بكأس عاصمة مصر
رئيس البورصة المصرية: نستعد لقيد شركات كبيرة وطرح أدوات استثمار جديدة في 2026
القادم أسوأ.. الأرصاد تحذر من رياح وأتربة وتقلبات جوية غدا بهذه المناطق
النقل: طفرة غير مسبوقة في منظومة السكك الحديدية وتطوير 364 محطة ضمن رؤية "مصر 2030"
موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء
11 صفحة مزيفة.. وزارة النقل: لا يوجد أي حساب يخص الفريق كامل الوزير على فيسبوك
سكك حديد مصر تفتح 7 مسارات رقمية لحجز التذاكر وتوفر دفعا إلكترونيا شاملا
فيديو

اعتذار علني بعد سنوات خلاف.. بيومي فؤاد يفاجئ محمد سلام على الهواء

منار شعبان

تصدر الفنان بيومي فؤاد محركات البحث على وسائل التواصل الاجتماعي بعد اعتذاره علنا للفنان محمد سلام بعد خلاف دام أكثر من عامين.

قال بيومي فؤاد، خلال لقائه في بودكاست “شقة التعاون” تقديم الفنان حسام داغر، إنه يتمنى مشاهدة محمد سلام في عمل فني خلال ماراثون رمضان المقبل، قائلا: “نفسي أشوفلك حاجة في رمضان السنة دي، ربنا يوفقك ويصلح حالك، وأنا عارف معدنك، وعشان ربك رب قلوب، يا رب يعدي الموضوع ده على خير، وأنت عارف مين بيومي فؤاد كويس أوي، وربنا يوفقك وتكسر الدنيا”.

ونستعرض المزيد من خلال الفيديوجراف التالي:

بسبب الأحوال الجوية.. سقوط شجرة و4 أعمدة إنارة بطريق تل القاضي بالشرقية

ورقة لحمة خطيرة جدا.. وصفة سريعة بطعم المطاعم في الطاسة

وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية

بعد أنباء نقل شيرين.. من هي ياسمين شقيقة زينة وصديقة النجمة المقربة؟ صور

