اعتذار علني بعد سنوات خلاف.. بيومي فؤاد يفاجئ محمد سلام على الهواء

تصدر الفنان بيومي فؤاد محركات البحث على وسائل التواصل الاجتماعي بعد اعتذاره علنا للفنان محمد سلام بعد خلاف دام أكثر من عامين.

قال بيومي فؤاد، خلال لقائه في بودكاست “شقة التعاون” تقديم الفنان حسام داغر، إنه يتمنى مشاهدة محمد سلام في عمل فني خلال ماراثون رمضان المقبل، قائلا: “نفسي أشوفلك حاجة في رمضان السنة دي، ربنا يوفقك ويصلح حالك، وأنا عارف معدنك، وعشان ربك رب قلوب، يا رب يعدي الموضوع ده على خير، وأنت عارف مين بيومي فؤاد كويس أوي، وربنا يوفقك وتكسر الدنيا”.

ونستعرض المزيد من خلال الفيديوجراف التالي: