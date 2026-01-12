قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استعدوا.. تقلبات جوية سريعة تضرب تلك المناطق خلال الساعات المقبلة
الأرصاد: تحرك الرمال المثارة باتجاه الشرق وتدهور مستوى الرؤية
حسن الخاتمة يهز القلوب.. شاب يفارق الحياة أثناء صلاة الفجر
وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية
محمد صلاح يشارك الأساطير في إعلان الكرة الجديدة لدوري أبطال أوروبا
تفاصيل مران الأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش بكأس عاصمة مصر
رئيس البورصة المصرية: نستعد لقيد شركات كبيرة وطرح أدوات استثمار جديدة في 2026
القادم أسوأ.. الأرصاد تحذر من رياح وأتربة وتقلبات جوية غدا بهذه المناطق
النقل: طفرة غير مسبوقة في منظومة السكك الحديدية وتطوير 364 محطة ضمن رؤية "مصر 2030"
موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء
11 صفحة مزيفة.. وزارة النقل: لا يوجد أي حساب يخص الفريق كامل الوزير على فيسبوك
سكك حديد مصر تفتح 7 مسارات رقمية لحجز التذاكر وتوفر دفعا إلكترونيا شاملا
فن وثقافة

لم يرد حتى الآن.. هل يتجاهل محمد سلام قبول اعتذار بيومي فؤاد؟

بيومي فؤاد - محمد سلام
بيومي فؤاد - محمد سلام

قدم الفنان بيومي فؤاد، اعتذارا واضحا، مساء أمس الأحد، للفنان محمد سلام، عما بدر منه تجاهه في أزمة رفض سلام العمل بإحدى المسرحيات في موسم الرياض؛ تضامنا مع الأحداث الجارية في فلسطين.

ورغم مرور يوم كامل على اعتذار بيومي فؤاد لمحمد سلام، إلا أن الأخير لم يرد على الاعتذار، لا رفضا ولا قبولا.

لم يكتب محمد سلام على أي من حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أي رد على الاعتذار حتى الآن، كما لم يرد على الاتصالات الهاتفية من العديد من الصحفيين الذين تساءلوا عن رد فعله على الاعتذار دون جدوى.

وكان محمد سلام عبر عن غضبه من هجوم بيومي فؤاد عليه؛ بسبب موقفه، ورفضه إضحاك الناس في ظروف غير مناسبة، وهو الموقف الذي هاجمه بسببه- حينها- بيومي فؤاد على خشبة المسرح، قبل أن يقوم بالاعتذار عنه أمس بشكل واضح، دون أن يتلقى رد محمد سلام حتى الآن.

اعتذار بيومي فؤاد 

وجه الفنان بيومى فؤاد رسالة مؤثرة إلى الفنان محمد سلام، متمنيا مشاهدته في عمل فني خلال ماراثون رمضان 2026.

وقال بيومي فؤاد، خلال لقائه في بودكاست “شقة التعاون” تقديم الفنان حسام داغر، إن يتمنى مشاهدة محمد سلام في عمل فني خلال ماراثون رمضان المقبل، قائلا: “نفسي أشوفلك حاجة في رمضان السنة دي، ربنا يوفقك ويصلح حالك، وأنا عارف معدنك، وعشان ربك رب قلوب، يا رب يعدي الموضوع ده على خير، وأنت عارف مين بيومي فؤاد كويس أوي، وربنا يوفقك وتكسر الدنيا”.

ووجه بيومي فؤاد، رسالة اعتذار لـ محمد سلام، قائلا: “لو زعلان مني.. أنا آسف”.

ووجه بيومي فؤاد رسالة أخرى لدعم محمد سلام؛ بمناسبة نجاح مسلسله “كارثة طبيعية”، قائلا: “ربنا جبر بخاطر محمد بنجاح مسلسل كارثة طبيعية، والعمل نجح وكسر الدنيا”.

مسلسل كارثة طبيعية

تدور أحداث مسلسل “كارثة طبيعية” في مزيج بين الكوميديا الواقعية والدراما الاجتماعية، حول شاب من أسرة بسيطة يحاول بناء حياته وسط التحديات اليومية، قبل أن يجد نفسه في مواجهة حدث يغيّر مصير عائلته بالكامل.

ويشارك في بطولة المسلسل، محمد سلام وجهاد حسام الدين، والعمل من تأليف أحمد عاطف فياض.

بيومي فؤاد الفنان بيومي فؤاد محمد سلام اعتذار بيومي فؤاد

