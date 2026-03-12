قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمرو الليثي: النظرة التي تصعد إلى السماء فجأة والتنهيدة التي تخرج من قلبك تأكد أن ربنا يعلم بها
روما يحسم الجدل حول بيع سعود عبد الحميد إلى لانس
نجني الكثير من المال.. ترامب يربط بين ارتفاع أسعار النفط ومصلحة المواطنين الأمريكيين
46 قرشًا صعود جديد في سعر الدولار مساء اليوم 12-3-2026
ندوة إرشادية بمركز بلاط حول تسميد وري القمح والاستعداد لتلقيح نخيل
أزمة لبنان تتصاعد.. تهديد إسرائيلي بعملية برية ضد حزب الله
حجامة إمام عاشور تثير الجدل في مطار القاهرة قبل السفر لـ تونس
مجتبى خامنئي: لم أعرف بتعييني إلا من خلال التليفزيون الإيراني
إسرائيل توسّع هجماتها في لبنان.. تمركز عسكري جديد وقصف للضاحية الجنوبية
الذهب يرتفع 25 جنيها مساء اليوم الخميس 12-3-2026
تبدأ من 300 جنيه.. أسعار كحك العيد والبسكويت 2026 في المحلات والمنافذ
الاحتلال يسقط التهم الموجهة ضد جنود إسرائيليين متهمين بإساءة معاملة معتقل فلسطيني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لتعزيز القيم والأخلاق.. المعلمين تكرم 100 طالب وطالبة من حفظة القرآن

المعلمين تكرم 100 طالب وطالبة من حفظة القرآن الكريم
المعلمين تكرم 100 طالب وطالبة من حفظة القرآن الكريم
الديب أبوعلي

كرّم خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، اليوم الخميس، 100 طالب وطالبة من حفظة القرآن الكريم من أبناء المعلمين، وذلك خلال حفل نظمته النقابة العامة للمعلمين لتكريم النماذج المتميزة من أبناء الأسرة التعليمية.

وجاء الحفل في إطار حرص النقابة على دعم وتشجيع الطلاب على حفظ كتاب الله، وترسيخ القيم الدينية والأخلاقية لديهم، إلى جانب تحفيزهم على التفوق في مختلف المجالات التعليمية.

واستُهل الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها أحد الطلاب من حفظة كتاب الله، كما شمل فقرة من الإنشاد الديني قدمها عدد من المشاركين، والتي لاقت تفاعلاً كبيرًا من الحضور وأضافت أجواءً مميزة للحفل.

وحضر الحفل كل من: محمد عبدالله وكيل النقابة العامة للمهن التعليمية، سيد علي الأمين العام المساعد للنقابة، سيد آدم أمين صندوق الزمالة، وحمادة النقيب رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بملوي، بالإضافة إلى عصام صلاح رئيس النقابة الفرعية بغرب الجيزة، والدكتور أسامة محمود إسماعيل مدير إدارة الأوقاف بالزمالك وبولاق، وفضيلة الشيخ أحمد عمرو عبداللطيف من الأزهر الشريف، وفضيلة الشيخ نصر الدين محمد من وزارة الأوقاف، وسمير حسين محمد كبير أئمة الأوقاف.

وأكد الزناتي، أن هذا التكريم يهدف إلى دعم وتشجيع الطلاب على التفوق والالتزام بالقيم الدينية، مشيرًا إلى أن حفظ القرآن الكريم يعد إنجازًا يستحق التقدير ويعكس اجتهاد الطلاب.

وأضاف أن النقابة تحرص على تنظيم مثل هذه الفعاليات لتعزيز التمسك بالقيم والأخلاق، معربًا عن سعادته برؤية هذه النماذج المضيئة التي تبعث على الفخر والأمل في مستقبل أفضل يقوده جيل واعٍ ومتمسك بالدين والأخلاق.

خلف الزناتي نقيب المعلمين اتحاد المعلمين العرب القرآن الكريم حفظة القرآن الكريم أبناء المعلمين النقابة العامة للمعلمين الأزهر الشريف وزارة الأوقاف تكريم حفظة القرآن الكريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاشات

موعد صرف معاشات أبريل 2026.. هل سيتم تبكير الصرف قبل العيد

الدواجن

ارتفاع مستمر.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالبورصة والأسواق

ايمن الشريعي

أخبار التفويت إيه عندكم.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن أيمن الشريعي

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

هاني شاكر

معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج

عواصف

الجمعة والسبت.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو قبل العيد

بدر البوسعيدي وزير الخارجية العُماني

البوسعيدي يفضح مخططات واشنطن وتل أبيب.. ويؤكد: عُمان ترفض التطبيع مع المحتل

ارشيفي

الحرب على إيران.. الكويت تعلن خروج 6 خطوط لنقل الكهرباء عن الخدمة

ترشيحاتنا

الطفلة رودينا

بعد سقوطها في مطابق صرف بأسوان.. دعم طبي كامل للطفلة رودينا وتدخل عاجل من المحافظ | القصة الكاملة

معرض فيصل للكتاب

ختام معرض فيصل الرابع عشر للكتاب بعد أيام من الأنشطة الثقافية والفنية وفعاليات الأطفال

غلاف الكتاب

بين النفط والنفوذ.. قصة اللوبي العربي كما يرويها الغرب في إصدار للمركز القومي للترجمة

بالصور

بدء تشغيل كوبري الصاغة بـ الزقازيق عقب انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة
وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة
وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

توزيع 1000 بطانية بقرى مراكز الشرقية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

بقفطان.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية

فيديو

تصريحات تامر عبدالمنعم

المشاهدات مقياس وقتي.. تامر عبدالمنعم يعلق على صراع الأعلى مشاهدة في رمضان

وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

جيهان الشماشرجي

بعد اتهامها بالسرقة.. أول رد من جيهان الشماشرجي

جيهان الشماشرجي

بعد عامين .. تفاصيل اتهام جيهان الشماشرجي بسرقة منقولات في القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد