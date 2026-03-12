لتعزيز القيم والأخلاق.. المعلمين تكرم 100 طالب وطالبة من حفظة القرآن

كرّم خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، اليوم الخميس، 100 طالب وطالبة من حفظة القرآن الكريم من أبناء المعلمين، وذلك خلال حفل نظمته النقابة العامة للمعلمين لتكريم النماذج المتميزة من أبناء الأسرة التعليمية.

وجاء الحفل في إطار حرص النقابة على دعم وتشجيع الطلاب على حفظ كتاب الله، وترسيخ القيم الدينية والأخلاقية لديهم، إلى جانب تحفيزهم على التفوق في مختلف المجالات التعليمية.

واستُهل الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها أحد الطلاب من حفظة كتاب الله، كما شمل فقرة من الإنشاد الديني قدمها عدد من المشاركين، والتي لاقت تفاعلاً كبيرًا من الحضور وأضافت أجواءً مميزة للحفل.

وحضر الحفل كل من: محمد عبدالله وكيل النقابة العامة للمهن التعليمية، سيد علي الأمين العام المساعد للنقابة، سيد آدم أمين صندوق الزمالة، وحمادة النقيب رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بملوي، بالإضافة إلى عصام صلاح رئيس النقابة الفرعية بغرب الجيزة، والدكتور أسامة محمود إسماعيل مدير إدارة الأوقاف بالزمالك وبولاق، وفضيلة الشيخ أحمد عمرو عبداللطيف من الأزهر الشريف، وفضيلة الشيخ نصر الدين محمد من وزارة الأوقاف، وسمير حسين محمد كبير أئمة الأوقاف.

وأكد الزناتي، أن هذا التكريم يهدف إلى دعم وتشجيع الطلاب على التفوق والالتزام بالقيم الدينية، مشيرًا إلى أن حفظ القرآن الكريم يعد إنجازًا يستحق التقدير ويعكس اجتهاد الطلاب.

وأضاف أن النقابة تحرص على تنظيم مثل هذه الفعاليات لتعزيز التمسك بالقيم والأخلاق، معربًا عن سعادته برؤية هذه النماذج المضيئة التي تبعث على الفخر والأمل في مستقبل أفضل يقوده جيل واعٍ ومتمسك بالدين والأخلاق.