مسرحية آنستونا للنجمة دنيا سمير غانم الأكثر مشاهدة وتتصدر الترند

عرضت مؤخرا مسرحية "آنستونا" للنجمه دنيا سمير غانم حصريا علي منصة شاهد وبمجرد طرحها للجمهور فقد احتلت المركز الأول في قائمة الأكثر مشاهدة بالوطن العربي والعالم .

حيث احتلت المركز الأول بدول سويسرا و اسبانيا و تركيا و روسيا و اليابان والهند وإنجلترا و استراليا وفرنسا و الامارات و المغرب والبرتغال و السعودية و كندا والمانيا و الولايات المتحدة الأمريكية و الكويت وقد تفاعل معها رواد السوشيال ميديا بشكل كبير .

مسرحية «أنستونا» للنجمة دنيا سمير غانم، وهى تأليف كريم سامى وأحمد عبدالوهاب، وإنتاج محمد أحمد السبكى، وإخراج خالد جلال، ويشارك فى البطولة بجانب دنيا سمير غانم كل من، بيومى فؤاد، كريم عفيفى، سامى مغاورى، عمرو عبدالعزيز، مريم السكرى، بسنت صيام.