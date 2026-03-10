وزيرة التضامن تتفقد مركز الكفالة لاستقبال وتصنيف والإقامة المؤقتة للأطفال بـ15 مايو

تفقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مركز الكفالة لاستقبال وتصنيف والإقامة المؤقتة للأطفال بالتعاون مع مؤسسة فيس لرعاية الأطفال في مدينة 15 مايو.

ويعد مركز الكفالة مركز استقبال وتصنيف وإقامة مؤقتة للأطفال، ويهدف إلى توفير الرعاية الأولية للأطفال بما يحقق مصلحتهم الفضلى، ويعمل على إعادة دمجهم في أسرهم البيولوجية أو الممتدة أو إلحاقهم بالأسر البديلة الكافلة .

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على الإطلاع على الخدمات المقدمة داخل المركز من خلال لقاء القائمين عليه، فضلا عن الاطمئنان على الأطفال المتواجدين في المركز من خلال توفير كافة خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية لهم.

كما تابعت الدكتورة مايا مرسي جلسات المشاهدة للأسر الراغبة في كفالة أطفال ، واستمعت إليهم، خاصة أن ذلك يتوافق مع توجهات الوزارة نحو تشجيع الرعاية الأسرية البديلة الكافلة والعمل على زيادة أعدادها بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال.

رافق الوزيرة خلال الزيارة الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والأستاذة دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، والمستشار كريم قلاوي نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي.