وزير الري: متابعة مستمرة للآبار الجوفية لضمان تطبيق الاشتراطات الخاصة باستخدامها

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، على متابعة أجهزة الوزارة المعنية المستمرة للآبار الجوفية لضمان تطبيق كافة الضوابط والاشتراطات الخاصة باستخدامها، بما يضمن الحفاظ على المخزون الجوفي ومنع السحب الجائر.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الموارد المائية والري مع الدكتور محمد الزملوط محافظ مطروح، لمناقشة موقف أعمال التطوير الجارية لمنظومتي الري والصرف بواحة سيوة، والضوابط الخاصة باستخدام المياه الجوفية، وأعمال الحماية من أخطار السيول بالمحافظة.

من جانبه، أكد الزملوط أهمية الحفاظ على الخزان الجوفي وتحقيق التكامل بين مجهودات المحافظة والوزارة للارتقاء بمنظومة الموارد المائية بالمحافظة.

كما أكد الطرفان ضرورة التعامل بحرص مع المياه الجوفية، والتأكيد على أهمية التنسيق المشترك بشأن تحديد إمكانيات الخزان الجوفي بأي منطقة قبل طرحها للاستثمار الزراعي، والتأكيد على التنسيق مع وزارة الزراعة فيما يخص الدورة الزراعية واختيار المحاصيل المناسبة لتتناسب مع كمية المياه المستخرجة من كل بئر.

وفي إطار أعمال تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة، تم استعراض موقف الإعداد لبدء تبطين أجزاء من القناة المفتوحة بواحة سيوة لحماية الطريق المجاور لها، حيث من المزمع البدء في التنفيذ بداية أبريل المقبل.

كما تم استعراض الموقف التنفيذي لعملية إنشاء سد ركامي وخمسة حواجز ترابية مع التكسية بالدبش وتأهيل الحاجز الترابي القائم بوادي أم لشطان لحماية منطقة القصر بمطروح من أخطار السيول.

ووجه الدكتور سويلم بمواصلة تنفيذ الأعمال طبقا للبرنامج الزمني المقرر، كما تم مناقشة مقترح عملية إنشاء سد ركامي بوادي الطولوية لحماية منطقة الكيلو 4 بحي الزهور في مطروح.