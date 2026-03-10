قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استهدف بنكين.. هجوم إلكتروني يعطل خدمات مصرفية في إيران
بعد زيادة أسعار البنزين.. ننشر التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة وخطوط الأقاليم| تفاصيل
نتيجة الامتحان الشفوي للمتقدمين لشغل 1000 وظيفة عامل مسجد بوزارة الأوقاف| الرابط
إعلام عبري: قدرة إيران على إطلاق الصواريخ قائمة رغم إضعافها بشكل ملحوظ
15 سلعة تقود صادرات الصناعات الغذائية المصرية بـ4.82 مليار دولار في 2025
جيش الاحتلال يسرح آلاف من جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم في الضربة الأولى
تعرف على التعريفة الجديدة بعد اعتمادها من محافظ أسوان على مختلف خطوط السير.. صور
محافظ جنوب سيناء يعتمد التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس والتاكسي بعد زيادة الوقود
بتاع كله.. لماذا أسقطت نقابة الأطباء عضوية ضياء العوضي وشطبه نهائيا؟
الحكومة قد تعيد النظر في أسعار الوقود في هذه الحالة| تفاصيل
معركة غير متكافئة في السماء.. 4 طائرات مصرية تواجه 12 ميراج وتفشل عملية إنزال إسرائيلية
محافظ الشرقية يعتمد التعريفة الجديدة وفقاً لخطوط سير وسائل النقل الداخلية والخارجية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الري: متابعة مستمرة للآبار الجوفية لضمان تطبيق الاشتراطات الخاصة باستخدامها

وزير الري: متابعة مستمرة للآبار الجوفية لضمان تطبيق الضوابط والاشتراطات الخاصة باستخدامها
وزير الري: متابعة مستمرة للآبار الجوفية لضمان تطبيق الضوابط والاشتراطات الخاصة باستخدامها
أ ش أ

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، على متابعة أجهزة الوزارة المعنية المستمرة للآبار الجوفية لضمان تطبيق كافة الضوابط والاشتراطات الخاصة باستخدامها، بما يضمن الحفاظ على المخزون الجوفي ومنع السحب الجائر.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الموارد المائية والري مع الدكتور محمد الزملوط محافظ مطروح، لمناقشة موقف أعمال التطوير الجارية لمنظومتي الري والصرف بواحة سيوة، والضوابط الخاصة باستخدام المياه الجوفية، وأعمال الحماية من أخطار السيول بالمحافظة.

من جانبه، أكد الزملوط أهمية الحفاظ على الخزان الجوفي وتحقيق التكامل بين مجهودات المحافظة والوزارة للارتقاء بمنظومة الموارد المائية بالمحافظة.

كما أكد الطرفان ضرورة التعامل بحرص مع المياه الجوفية، والتأكيد على أهمية التنسيق المشترك بشأن تحديد إمكانيات الخزان الجوفي بأي منطقة قبل طرحها للاستثمار الزراعي، والتأكيد على التنسيق مع وزارة الزراعة فيما يخص الدورة الزراعية واختيار المحاصيل المناسبة لتتناسب مع كمية المياه المستخرجة من كل بئر.

وفي إطار أعمال تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة، تم استعراض موقف الإعداد لبدء تبطين أجزاء من القناة المفتوحة بواحة سيوة لحماية الطريق المجاور لها، حيث من المزمع البدء في التنفيذ بداية أبريل المقبل.

كما تم استعراض الموقف التنفيذي لعملية إنشاء سد ركامي وخمسة حواجز ترابية مع التكسية بالدبش وتأهيل الحاجز الترابي القائم بوادي أم لشطان لحماية منطقة القصر بمطروح من أخطار السيول.

ووجه الدكتور سويلم بمواصلة تنفيذ الأعمال طبقا للبرنامج الزمني المقرر، كما تم مناقشة مقترح عملية إنشاء سد ركامي بوادي الطولوية لحماية منطقة الكيلو 4 بحي الزهور في مطروح.

وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أجهزة الوزارة المعنية المستمرة للآبار الجوفية الحفاظ على المخزون الجوفي منع السحب الجائر الدكتور محمد الزملوط محافظ مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

الحكومة تقرر مد زيادة الدعم النقدي على بطاقات التموين

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

أسطوانة البوتاجاز

بعد الزيادة الجديدة.. سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلي يرتفع 50 جنيها

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 10-3-2026

البنزين

زيادة 3 جنيهات.. رسميا| البترول تعلن رفع أسعار البنزين والغاز والسولار

أسطوانة البوتاجاز

زيادة 100 جنيه.. تعرف على سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري الآن

أسعار البنزين الجديدة

بعد زيادة أسعار البنزين .. الحبس والغرامة 100 ألف جنيه لمن يقوم بهذا الفعل

ليلة القدر

ليلة 21 رمضان بدأت في السعودية واليوم بعد المغرب بمصر.. هل تختلف ليلة القدر باختلاف المطالع؟

ترشيحاتنا

أسعار البنزين الجديدة

برلماني: تحريك أسعار البنزين انعكاس مباشر لارتفاع النفط عالميا

عمر الغنيمي

برلماني: دعوة الرئيس السيسي لوقف الحرب تعكس رؤية مصر الحكيمة لحماية استقرار المنطقة ومقدراتها

طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب

رئيس اقتصادية النواب: مصر استطاعت بفضل وعي شعبها تجاوز العديد من التحديات

بالصور

بشرى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية أبيض x أسود

\ بشرى تخطف الانظار بإطلالة رمضانية بـ الابيض x الاسود
\ بشرى تخطف الانظار بإطلالة رمضانية بـ الابيض x الاسود
\ بشرى تخطف الانظار بإطلالة رمضانية بـ الابيض x الاسود

طريقة عمل الغريبة للعيد مثل المحلات بخطوات سهلة

الغريبة الدايبة في الفم.. طريقة عمل الغريبة للعيد مثل المحلات بخطوات سهلة
الغريبة الدايبة في الفم.. طريقة عمل الغريبة للعيد مثل المحلات بخطوات سهلة
الغريبة الدايبة في الفم.. طريقة عمل الغريبة للعيد مثل المحلات بخطوات سهلة

محافظ الشرقية يعتمد التعريفة الجديدة وفقاً لخطوط سير وسائل النقل الداخلية والخارجية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بالقفطان.. كندة علوش تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية أنيقة

بالقفطان..كندة علوش تخطف الانظار بإطلالة رمضانية انيقة
بالقفطان..كندة علوش تخطف الانظار بإطلالة رمضانية انيقة
بالقفطان..كندة علوش تخطف الانظار بإطلالة رمضانية انيقة

فيديو

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

المزيد